Abogados del Turno de Oficio en Córdoba y su inquietud: «No nos movemos por dinero, no es una cuestión económica; si no no estaría aquí»

El Colegio de la Abogacía de Córdoba ha expuesto este dato sobre el que reflexionar y sacar conclusiones al conmemorar este 12 de julio el Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio con un acto institucional cargado de reconocimiento, memoria y reivindicación. Ahora hablan para ABC tres de los letrados que forman parte de este servicio y que han cumplido sus bodas de plata.

Antonio Jesús Serrano Castro, colegiado desde 1995 y en el turno de oficio en el año 2000 empezó en este servicio de Justicia Gratuita como forma de «tocar calle» muy interesante y vocacional.

—¿Cómo es su labor?

—Es un trabajo muy intenso, de mucha vocación y aprendizaje. Me gustaría reivindicar porque al contrario que en las películas americanas cuando se habla del turno de oficio se hace en tono peyorativo, y es una labor fundamental en Democracia y para la ciudadanía. Y ese servicio se hace con la justicia profesional. Todos los profesionales hacemos ese servicio con la misma dedicación y con la misma preparación sin tener en cuenta si es gratuito o no. Hay que acabar con esa leyenda negra.

—¿Qué anécdota le deja este oficio?

—La única anécdota es que tenemos el don de la ubicuidad porque tenemos que estar en cuatro sitios a la vez. Es una dedicación permanente y siempre te encuentras en el momento que tienes que atender a una persona es una atención a la persona, ya sea culpable o no. Esa persona tiene que contar con una persona en la que confiar, alguien con quien pueda contar; la parte humana no se puede perder en este trabajo jamás.

—¿Cuáles son las materias más sensibles en su trabajo?

—Las situaciones más complejas y complicadas son en violencia de género. Nuestra labor es que quede con garantías que el Derecho acontece, pero también relajar la tensión y que no se repita, que haya una atención para relajar esas situaciones tan desagradables. y por supuesto seguir luchando contra esta lacra.

—¿Se paga bien el turno de oficio?

—Absolutamente no. El turno oficio como tal con la labor de guardia requiere mucha dedicación y de trabajo, al igual que si viene un particular.

Antonio Jesús Serrano, homenajeado por sus 25 años adscrito al servicio de Justicia Gratuita en Córdoba

En esta misma plaza da sus pases Jerónimo Domínguez Luque. Se define como «especialista en Derecho», que cree que es lo que es un abogado. Empezó en 1999 al acabar la carrera y después de la Escuela de Prácticas Jurídicas comenzó a ejercer como abogado del turno de oficio.

—¿Qué destaca de estos 25 años como abogado del turno de oficio?

—Lo que más percibo es la exigencia de los justiciables de la Justicia Gratuita porque se creen minusvalorados por este servicio cosa que no es cierta —lo digo por mi y por mis compañeros—. Tienen la conciencia de que se les asiste peor pero es todo lo contrario. En cuanto recibimos el encargo por teléfono estamos ahí.

—¿Qué casos le han tocado?

—Pues de todo, desde homicidios, asesinatos a violaciones. En todos los casos se llega hasta el final y se ejerce una defensa extrema con todos los recursos que se pueden dar al máximo.

—¿Por qué está en este turno?

—Nos cuesta nuestro tiempo y nuestro dinero. Mucho esfuerzo y gastos como de viajes a Pozoblanco- pero no nos importa, no es una cuestión económica, no nos movemos por dinero si no no estaría en el turno de oficio. Sin perjuicio de que la Junta de Andalucía no retribuye adecuadamente el turno porque en Barcelona o en Madrid nuestros compañeros del servicio de Justicia Gratuita perciben tres o cuatro veces más que nosotros en Córdoba -ya ni hablamos del País Vasco-.

—¿Crees que hay reconocimiento?

—En Andalucía si nos ceñimos a un reconocimiento económico la Junta de Andalucía no lo da. Se habla de compensación económica o como algo subvencionado. Cobras poco, tarde y mal con una carga administrativa enorme -mucho papeleo- pero económicamente no está retribuido.

Marina Pérez Caballero

Marina Pérez Caballero es una de las dos letradas que han llegado a los 25 años adscritas al turno de oficio en el Colegio de la Abogacía de Córdoba. Pérez se colegió hace 25 años y entró ya en el servicio de Justicia Gratuita. El balance que hace es «satisfactorio». El poder ayudar a gente que no tiene recursos a mi me llena. Algunos de esos clientes cuando mejora su situación económica te buscan.

—¿Algún caso que le marcara?

—Pues fue curioso porque defendía a un joven de un robo con violencia en un coche. Había huellas en el cristal, busqué todo para desmontar que no había suficientes puntos de coincidencia de esas huellas para valorarlas y mi cliente del turno de oficio quedó absuelto. Fue una sensación muy buena y me dio fuerzas para seguir todos estos años más.

«Nunca he dejado desatendido un asunto de oficio que uno privado; no hacemos distingos» Marina Pérez Caballero Abogada del turno de oficio

—¿Cuáles son los asuntos más delicados?

—Estoy en el turno de oficio específico de Violencia de Género y de Menores. Hay que tener tacto a parte de atenderla jurídicamente. Tenemos que ser un poco psicóloga, tenemos que saber escuchar, dar ánimos...

—¿Y en Menores?

—Cuando atiendes a un menor incluso estás defendiendo una postura en contra de sus progenitores, es complicado. Hay que tener mucho tacto, es delicado.

—Hoy reciben una distinción seis letrados y dos letradas ¿es difícil atender una familia en este turno?

—Ha habido veces que nos han llamado a las 3 de la madrugada y hemos tenido que salir corriendo -mi marido también es abogado- y dónde dejas al niño. Pero bueno, al final te organizas, y nos ayudamos al ser los dos abogados y podemos cubrirnos los dos.

—¿Hay diferencias entre un asunto del turno y otro privado?

—Yo hablo por nosotros, y casi todos los compañeros, nunca hemos dejado desatendido un asunto de turno de oficio por uno que llega privado. Para mí y mi marido siempre hemos puesto el mismo ímpetu y la misma energía para defender un asunto de oficio que un asunto privado. No hemos establecido diferencias. Si hay que presentar un recurso y hacerlo durante tres noches perfectamente fundamentado lo hacemos exactamente igual.