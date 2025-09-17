Abierta la exposición de la coronación de la Virgen de Luna

Las cofradías de Villanueva de Córdoba y Pozoblanco exponen desde este pasado martes varios elementos y enseres de la devoción a la Virgen de Luna. La exposición la acoge el Oratorio San Felipe Neri, entre la plaza de San Nicolás y la de La Trinidad. Este acto entra entre los incluidos en el programa de la Coronación Canónica de la imagen.

Esta ceremonia se celebrará el próximo 7 de diciembre en el Santuario de la Jara, entre Pozoblanco y Villanueva de Córdoba. En la inauguración del acto, los máximos representantes de ambas cofradías han querido expresar la importancia de este acto que muestra la devoción mariana a la Virgen en los municipios de Los Pedroches.

Asimismo, han querido resaltar la importancia de que esta exposición se encuentre en la capital cordobesa, ya que la misma ciudad cuenta con la representación de la Virgen de Luna, en espacios como la Judería o el patio del convento de San Rafael.

Con motivo de la exposición, el próximo jueves a las 19:00 horas se celebrará una misa en el mismo convento de San Rafael, ubicado en la Plaza de las Capuchinas. Asimismo, el acto ha sido bendecido por el vicario general de la Diócesis, Jesús Daniel Alonso.

La celebración de la imagen cuenta con un gran arraigo de parte de los dos municipios. Tanto es así que la Virgen se encuentra 4 meses en cada localidad y 4 meses en su santuario. Además, se celebran hasta cuatro romerías, dos llevándola hasta el municipio correspondiente y las otras dos devolviéndola a su templo.