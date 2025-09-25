ABC Córdoba, reconocido en el foro andaluz de comunicación sanitaria del Hospital Reina Sofía

El Hospital Universitario Reina Sofía celebró este jueves la III Jornada Andaluza de Comunicación Sanitaria, un evento que ha reunido a más de 130 profesionales de la salud, la comunicación y el ámbito académico. Bajo el lema 'Conectar desde la emoción', la jornada puso el foco en la necesidad de una comunicación sanitaria «rigurosa, empática y adaptada a los nuevos desafíos digitales, con especial atención a la humanización del mensaje y al uso ético de la inteligencia artificial».

Además de varias ponencias, el foro ha servido para celebrar los 25 años del gabinete de comunicación del centro y se ha rendido homenaje a los diferentes medios de comunicación locales por «acercar de forma rigurosa y clara, los mensajes necesarios para fomentar la salud pública». Por parte de ABC Córdoba, su redactora Davinia Delgado, ha recogido una de las distinciones.

El evento ha contado con un programa diverso que ha incluido dos mesas redondas, un taller práctico de inteligencia artificial aplicada a la comunicación corporativa, un homenaje institucional y una sesión de presentación de buenas prácticas.

La viceconsejera de Salud y Consumo, María Luisa del Moral, ha señalado que «el trabajo de los comunicadores en salud es cada vez más importante, a la vez que ha destacado que comunicar desde la emoción es fundamental para llegar a la población. Igualmente ha querido agradecer a todos los profesionales de la comunicación sanitaria su labor y por llevar a la ciudadanía mensajes como la prevención o la promoción de la salud».

El director gerente del Hospital Reina Sofía, Francisco Triviño, ha subrayado en su intervención que «este foro consolida el compromiso del hospital con una comunicación rigurosa, cercana y estratégica, especialmente en tiempos donde la desinformación puede comprometer la salud pública».