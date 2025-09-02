Más de 8.400 menores inician este miércoles el curso de Infantil en Córdoba con gratuidad para el tramo de 2 años

Un total de 8.436 menores de tres años inician mañana, 3 de septiembre, el curso escolar 2025/26 en las escuelas y centros de Educación Infantil de la provincia de Córdoba, según los datos de matriculación registrados hasta la fecha por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. En el conjunto de Andalucía, la cifra asciende a 89.382 escolares, lo que supone 111 más que en las mismas fechas del curso anterior.

Por tramos de edad, se han matriculado 585 niñas y niños de cero años, 3.356 de un año y 4.495 de dos años. La matriculación en el primer ciclo de Infantil permanece abierta durante todo el curso escolar, lo que permite prever un crecimiento progresivo de la escolarización.

Gratuidad para alumnos de 2 años

La principal novedad del curso 2025/26 es la gratuidad total del servicio de atención socioeducativa para el alumnado de 2 años, una medida que afecta tanto a las escuelas infantiles de titularidad autonómica como a los centros públicos y privados adheridos al programa de ayudas a las familias.

La inversión prevista por la Junta de Andalucía para esta medida asciende a 40 millones de euros, dentro de una dotación global de más de 400 millones destinada al primer ciclo de Educación Infantil este curso. De ellos, 290 millones de euros se destinan directamente a ayudas a las familias, lo que supone un incremento del 58% respecto a 2018 (107,3 millones más).

Según el decreto aprobado en marzo, la gratuidad del servicio socioeducativo se extenderá también a los tramos de 0 y 1 años en un plazo máximo de seis años, completando así la gratuidad total del ciclo de 0 a 3 años.

Previsiones de escolarización

En la provincia de Córdoba, la Consejería estima que la cifra de escolarización superará los 9.700 menores a lo largo del curso, sobre una oferta total de 11.698 plazas. La red de centros asciende a 250 escuelas infantiles, una más que en el curso anterior, e incluye tanto centros de titularidad autonómica como centros públicos y privados integrados en el programa de fomento de la escolarización temprana.

A nivel andaluz, se prevé alcanzar una tasa de escolarización del 58,6% en el primer ciclo de Infantil, la más alta de la serie histórica y 14 puntos por encima de la registrada en 2018. Andalucía se sitúa así por encima de la media nacional (49,2%) y muy por encima de la recomendación de la Unión Europea (33%).

Dos modelos educativos en convivencia

Este curso convivirán dos modelos de atención en función de la edad: por un lado, para los tramos de 0 y 1 años, se mantienen los servicios actuales y las bonificaciones según nivel de renta. En el caso de los niños y niñas de 2 años, el servicio socioeducativo es completamente gratuito, y además se mantienen las bonificaciones para comedor, aula matinal y aula de tarde. El coste del servicio por alumno, 240,53 euros mensuales, es asumido íntegramente por la Junta.

«Este modelo permite ampliar la cobertura sin perder de vista la atención específica a menores en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social», apunta la Junta.

Horarios amplios

Tanto las escuelas infantiles como los centros de Educación Infantil ofrecerán sus servicios de lunes a viernes, todos los días no festivos del año salvo el mes de agosto, con horario ininterrumpido de 7.30 a 17.00 horas. La permanencia máxima diaria de los menores será de ocho horas.

El régimen ordinario de clases comenzará el tercer día hábil de septiembre y finalizará el penúltimo día hábil de julio. La Educación Infantil, aunque de escolarización voluntaria, se considera en Andalucía una etapa de carácter plenamente educativo, y no meramente asistencial.