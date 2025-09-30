El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la entonces ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera (d), tras la firma del acuerdo del Parque Nacional de Doñana, en noviembre de 2023

El Consejo de Ministros aprobará el próximo martes las primeras ayudas para retirar cultivos e invernaderos en el entorno Doñana Los fondos llegarán casi dos años después de que el Gobierno y la Junta de Andalucía firmaran un pacto para reducir la explotación del acuífero y salvar la economía de la comarca onubense

El Consejo de Ministros aprobará el próximo martes 7 de octubre la primera tanda de ayudas destinadas a los agricultores del entorno de Doñana que abandonen sus explotaciones y devuelvan las fincas a su estado natural mediante la reforestación y la reconversión en cultivos de secano o ecológicos. Así se lo ha comunicado el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, a la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, en la reunión que ambos han mantenido este martes en la sede del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Cada empresario fresero que decida suprimir sus invernaderos, sean o no legales, para «renaturalizarlos» recibirá a lo largo de diez años una ayuda de 100.000 euros del Gobierno, que aporta el 70%; la Junta pone otro 20% y la Diputación de Huelva, el 10% restante. Estos incentivos vienen recogidos en el pacto por Doñana que alcanzaron el Gobierno central del PSOE y la Junta de Andalucía, en manos del PP, en noviembre de 2023, con el objetivo de proteger el entorno del Parque Nacional, afectado por la sobre explotación del acuífero, y promover el desarrollo sostenible de la zona, a través de la concesión de ayudas a los agricultores de la corona norte.

Según detalla una nota del Ministerio, la cuantía de las ayudas podrá cubrir hasta el cien por cien de los costes, con un máximo de 70.000 euros por hectárea, distribuidos en diez anualidades de hasta 7.000 euros por hectárea y año. Podrán alcanzar los 100.000 euros por hectárea al sumar las aportaciones de la Junta y la Diputación.

Para superficies inferiores a una hectárea, la ayuda será proporcional. La selección de proyectos se hará en régimen de concurrencia competitiva, según la valoración de las solicitudes, hasta agotar los fondos disponibles. Con este paquete de ayudas, el Ministerio espera recuperar unas 400 hectáreas, lo que «no impide que se amplíe en las próximas convocatorias, llegando a la superficie total de cultivo».

El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico ha diseñado dos Marcos de Actuaciones para Doñana, con una inversión prevista de 706 millones de euros, pioneros en su aplicación, que combinan restauración ambiental con «sensibilidad social» y perfilan a Doñana como «referencia» en la Agenda Verde en España.

Requisitos

La convocatoria establece que podrán ser beneficiarias tanto personas físicas como jurídicas que tengan derechos sobre los terrenos o gestionen explotaciones agrarias, así como los ayuntamientos del área de influencia de Doñana. Estas entidades deberán cumplir los requisitos legales, mantener las condiciones de renaturalización durante los plazos previstos y permitir el seguimiento de las actuaciones.

El ámbito de aplicación se circunscribe a parcelas agrícolas en regadío situadas en los municipios del entorno de Doñana, siempre que el uso agrícola se hubiera consolidado antes de la entrada en vigor de la normativa de ordenación territorial de 2004 y no se trate de superficies incorporadas al regadío tras noviembre de 2022.

Las ayudas son compatibles con otras subvenciones públicas o privadas, siempre que no se supere el coste total de la actuación. Se financiarán proyectos orientados a la recuperación ecológica, la forestación y el mantenimiento de usos forestales, con prioridad para actuaciones que favorezcan la resiliencia de los ecosistemas, la biodiversidad y la adaptación al cambio climático.

Todas las intervenciones deberán cumplir la guía técnica elaborada para esta convocatoria, asegurar una superficie mínima de media hectárea y garantizar el mantenimiento de las plantaciones, incluidas reposiciones en caso de pérdidas.