El Consejo de Gobierno aprueba la contratación de 4.371 profesionales sanitarios para incorporar al SAS

Casi 3.000 de estos trabajadores llegarán antes de final de año y 705 se destinarán al refuerzo de los programas de cribado de cáncer

Antonio Sanz, en su reunión con el Sindicato Médico Andaluz
Antonio Sanz, en su reunión con el Sindicato Médico Andaluz e. p.
J. M. Aguilera

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, avanzó en el Foro ABC de este martes que el Gobierno autonómico contrataría 4.371 profesionales sanitarios para reforzar el sistema público en su profundo proceso de remodelación. Además, 2.292 de estos trabajadores ... se incorporarán en las próximas fechas, antes de que termine el año 2025.

