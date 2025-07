El consejero de Turismo, Arturo Bernal: «Nos jugamos mucho y es injustificable viajar con esta incertidumbre»

«Un tercio de los turistas que recibimos en Andalucía son andaluces». Las primeras palabras del consejero de Turismo, Arturo Bernal, alumbran una realidad que en muchas ocasiones queda en la sombra. Son los de aquí los que más viajan por su tierra, ... suficientemente amplia y con infinidad de atractivos para siempre descubrir algo nuevo.

Y son estos andaluces los que más sufren el problema de conectividad, con atascos en carreteras y retrasos en los trenes. «Es injustificable para los turistas que quieren hacer turismo en su tierra levantarse un 1 de julio con toda la Comunidad incomunicada».

Bernal remitió una carta al ministro de Transportes, Óscar Puente, «a la que no me ha respondido, pero sí estoy seguro de que la ha leído. Porque hay movimiento, pedíamos cosas sensatas. El problema es que sus comunicados son grandes anuncios que no es más que humo», lamenta, «como esa ampliación del aeropuerto de Málaga. No hay presupuesto ni plan de acción. Es una patada hacia adelante. Igual que son ya diez años de retraso con el desdoblamiento de la AP-4. ¿Es justo que los andaluces pasen 4 o 5 horas de jueves a domingo en las carreteras de Sevilla, Cádiz y Huelva?».

El principal riesgo es que la fortaleza de la marca Andalucía empiece a resquebrajarse por cuestiones básicas. «Ya pueden trabajar con ahínco la Junta, diputaciones, ayuntamientos y empresarios para obtener el mejor dato posible, que si después fallamos en la conectividad, estamos haciendo pan con tortas», ilustra con esta expresión popular andaluza.

Arturo Bernal resume este «caos» en conectividad y transporte como «falta de gestión, de dedicación, de profesionalidad, de diligencia. Esta situación no puede ser nunca, y menos en vacaciones».

El consejero insiste en la falta de inversión tanto en nuevas infraestructuras como en el mantenimiento de las actuales como el gran motivo del colapso tanto en carreteras y vías como en aeropuertos. «Y no el sabotaje, a lo que se suele agarrar el ministro Puente con su inconfundible dialéctica».

Responsabiliza a Adif de la mala gestión de las infraestructuras ferroviarias y a Aena de su política «errática» en el transporte aéreo. «Es una empresa pública española que está inviertiendo en un aeropuerto en Reino Unido. Que ahora se interesa por otro en Brasil. Y lo que debe es arreglar primero lo que tiene en casa. Los aeropuertos de Málaga y Sevilla están al límite. Deben crecer para que tengamos nuevas y mejores conexiones internacionales».

«Nos jugamos mucho. Son 500.000 puestos de trabajo lo que genera el turismo en Andalucía en estos tres meses. Y no es de recibo viajar siempre con tanta incertidumbre».