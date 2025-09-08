La consejera de Salud, sobre los contratos de emergencia: «Había que dar respuesta a una situación porque, si no, la gente podía morir»

En relación a los contratos de emergencia por el Covid que tienen a tres directivos y exdirectivos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) imputados en el juzgado, la consejera de Salud, Rocío Fernández Soto, señala que «nosotros aportamos toda la documentación que ... se nos ha solicitado en todo momento y, bueno, ahora mismo esto está en el juzgado y nosotros tenemos total disponibilidad para colabora. No tengo mucho más que añadir sobre este asunto, que la verdad es que no me preocupa, porque confiamos en la Justicia y sabemos que fueron unos momentos en los que hicimos lo que teníamos que hacer porque hacía falta…».

En este sentido, la doctora precisa en la entrevista concedida a ABC que «me preocupa que a las personas que lo han estado dando todo se les quiera hacer daño. Eso es lo que me preocupa realmente».

«Fueron contratos que se hicieron para atender las necesidades sanitarias de Andalucía en una situación muy, muy delicada, muy compleja. Fue una serie de contrataciones que se hicieron aquí y que se hicieron también en otras comunidades autónomas. Y, bueno, porque había que dar respuesta a una situación, porque es que si no la gente podía morir», defiende.

Infraestructuras

En el capítulo de las infraestructuras, la consejera de Salud señala que desde que el PP está en el Gobierno andaluz se han hecho siete hospitales en Andalucía, diez centros de salud nuevos, diecinueve consultorios y más de 1.800 reformas y actuaciones en distintos equipamientos.

Entre las intervenciones estrella, Rocío Hernández cita el nuevo hospital de Málaga, en proceso de licitación por 607,5 millones de euros, que «es una gran obra de ingeniería civil, posiblemente la mayor de los últimos treinta años». A esta iniciativa suma el Materno Infantil de Huelva, también en licitación.

En el haber se halla en una posición preeminente el rescate del antiguo del Militar de Sevilla, y en el debe el de Lepe, que bloquean los accesos que dependen del Ejecutivo central.