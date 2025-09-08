Suscríbete a
La consejera de Salud, sobre los contratos de emergencia: «Había que dar respuesta a una situación porque, si no, la gente podía morir»

Rocío Hernández Soto afirma que están colaborando con los tribunales y que no le preocupa el fallo

Hernández, en un balcón del edificio Arena de Sevilla Este
Hernández, en un balcón del edificio Arena de Sevilla Este
Rafael Aguilar

Sevilla

En relación a los contratos de emergencia por el Covid que tienen a tres directivos y exdirectivos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) imputados en el juzgado, la consejera de Salud, Rocío Fernández Soto, señala que «nosotros aportamos toda la documentación que ... se nos ha solicitado en todo momento y, bueno, ahora mismo esto está en el juzgado y nosotros tenemos total disponibilidad para colabora. No tengo mucho más que añadir sobre este asunto, que la verdad es que no me preocupa, porque confiamos en la Justicia y sabemos que fueron unos momentos en los que hicimos lo que teníamos que hacer porque hacía falta…».

