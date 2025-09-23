La consejera Loles López acusa al gobierno «más feminista de la historia» de ignorar el problema de las pulseras

El asunto de los fallos de las pulseras telemáticas para maltratadores sigue dando que hablar. La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, ha acusado este martes al gobierno de Pedro Sánchez, que se calificaba como «el Gobierno más feminista de la historia«, de »ignorar a las mujeres«.

Y de hecho, ha recordado que ese Gobierno que presumía de igualdad «saca violadores a la calle», en referencia a lo ocurrido con la Ley del «sólo sí es sí» o en este caso se ha producido el problema con las pulseras de los maltratadores.

En una rueda de prensa en el Senado en la que ha participado con otros consejeros del ramo de otras comunidades autónomas gobernadas por el PP, la consejera andaluza se ha mostrado muy preocupada con lo ocurrido con estos dispositivos

«Es muy grave y preocupante porque estamos hablando de la seguridad de las mujeres» ha recalcado Loles López para quien lo más grave es que ante una situación como la ocurrida haya ministros y ministras que lo tilden de «bulo» y lo ignoren. «Cuando hay un problema, lo ignoran», ha recalcado.

Por ello ha insistido en que tan perjudicial es «negar el daño que están haciendo a estas políticas las mujeres» como negar la existencia de la violencia de género (en clara alusión a la posición de Vox. «Ni el negacionismo ni el radicalismo», ha dicho.

En esta línea la consejera andaluza ha recordado que el problema no son los hombres sino «el cobarde» que agrede a su mujer. Además ha recordado que todavía no se ha conseguido la igualdad plena ya que las mujeres «nos tenemos que encargar también del cuidado de los mayores, de los niños, del trabajo en casa y de la carga emocional».

Loles López ha concluido asegurando que las mujeres han conquistado muchos derechos pero queda «la revolución de lo invisible», lo que en realidad ocurre cuando se cierra la puerta de casa.

Las declaraciones de la consejera andaluza han tenido lugar tras la rueda de prensa en la que el PP ha exigido el cese de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por los fallos de las pulseras telemáticas antimaltrato, que el Gobierno pida perdón a las víctimas, una auditoría independiente y un sistema «seguro y fiable».

Que pidan perdón

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Alicia García, junto al vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime De los Santos, y la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, ha explicado que el PP ha incluido una batería de medidas para debatir en la Comisión General de las Comunidades. En ellas, la formación ha exigido al Gobierno que «asuma responsabilidades» y que pida «perdón a las víctimas»; que encargue una auditoría independiente; que informe «con claridad» del número de víctimas afectadas por los fallos en las pulseras; y un «sistema seguro y fiable».

«La ministra debe dimitir por la chapuza del contrato que permitió que las pulseras fallaran. Debe dimitir por ocultar un escándalo que puso en riesgo a miles de mujeres. Debe dimitir por sus mentiras, desmontadas por jueces, fiscales, audiencias nacionales, policías y hasta con testimonios de las propias víctimas», ha asegurado García.

Por su parte, De los Santos ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de «mantenerse en silencio» y de tener tiempo «para todas las causas, menos para la de las mujeres maltratadas»