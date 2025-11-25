Concentraciones contra la violencia de género en todas las provincias de Andalucía

Miles de andaluces han reclamado este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una respuesta «unánime» frente a la violencia machista y la mejora de recursos destinados a las víctimas en Andalucía.

Desglosado por provincias, según ... han detallado las diferentes subdelegaciones del Gobierno, en Almería se han congregado un total de 700 personas entre las dos manifestaciones convocadas contra la violencia de género. Ambas manifestaciones han partido a las 19,30 horas, una de ellas convocada por la Plataforma de Acción Feminista y la otra por Colectivas Feministas de Almería.

Por otro lado, en la provincia de Cádiz se han manifestado en diversos puntos de la provincia de Cádiz para alzar la voz contra la violencia de género a partir de las 17,30 horas, entre ellos, en la capital gaditana, El Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera.

Ya en Córdoba, más de 2.500 persona se han lanzado a la calle a las 18,00 horas, congregadas por la plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres. Asimismo, en Granada unos 1.600 manifestantes se han unido a esta causa de forma unitaria convocados por la plataforma contra la violencia de género 25N/8M y el espacio Feminismo Unitario.

Asimismo, el Movimiento Feminista de Huelva ha llamado a manifestarse a las 18,30 horas a más de 1.100 personas. Jaén, por su parte, no ha celebrado manifestaciones, pero convocado dos concentraciones a la misma hora, una celebrada por la Comisión por la Igualdad y contra la Violencia de Género y los sindicatos CSIF, UGT y CCOO; y la otra convocada por Feministas Jaén 8M.

Así, en Málaga se ha celebrado una manifestación unitaria convocada por la Plataforma Contra las Violencias Machistas Violencia Cero, que ha comenzado a las 19,30 horas. Y por último, en Sevilla han participado 1.000 en las dos protestas convocadas a partir de las 19,00 horas, una por la Asamblea Feminista Unitaria de Sevilla (AFUS) y otra por el movimiento feministe de Sevilla.

Por otra lado, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha participado en el acto institucional celebrado en el IES Los Alcores de Mairena del Alcor (Sevilla), donde ha animado a la juventud andaluza a «reflexionar sobre las relaciones y las conductas tóxicas» para frenar la violencia de género. Durante este acto se ha realizado una lectura por el 25N y una dinámica de grupo relacionada con la campaña contra la ciberviolencia '#RedFlagChallenge'.

En el ámbito estatal, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha rechazado «cualquier actitud de tibieza, de ambigüedad o contraria a la violencia de género« en el acto institucional celebrado en el Círculo de los Cipreses, en el Parque de María Luisa (Sevilla). Allí ha defendido la necesidad de una posición »unánime« en la defensa de la igualdad y ha incidido en el impacto social de cada asesinato, que deja »decenas de personas destrozadas por una pérdida irreemplazable«.

Por su parte, el Defensor del Pueblo Andaluz ha condenado en un comunicado los asesinatos por violencia de género registrados en lo que va de año en Andalucía, afirmando que se trata de «una gravísima vulneración de derechos humanos» y reclamando reforzar los sistemas de prevención, protección, persecución penal y reparación a las víctimas.

Asimismo, la vicesecretaria general del PSOE de Andalucía, María Márquez, ha lamentado que «en lo que va de año, 39 mujeres han sido asesinadas, doce de ellas andaluzas, lo que supone el 30% de las víctimas mortales por violencia machista en España; la última, el pasado domingo en Rincón de la Victoria (Málaga)«. Márquez ha subrayado que »lo más importante es emplear todos los recursos públicos disponibles para salvar la vida de las mujeres«. »No estamos solas«, ha apostillado.

En esta línea, ha cuestionado «cómo es posible que la Junta de Andalucía no haya ejecutado ni la mitad de los fondos destinados a la lucha contra la violencia de género, según los últimos datos disponibles». Asimismo, ha criticado que los presupuestos de 2026 «mantienen la eliminación de las partidas para viviendas tuteladas dirigidas a mujeres víctimas de violencia de género».

«Este martes ponemos ante el escaparate de nuestras vergüenzas como sociedad la violencia machista, la violencia que sufrimos las mujeres por el simple hecho de serlo», ha señalado. Asimismo, ha subrayado que las víctimas «pueden ser de derechas o de izquierdas», y ha añadido que «lo que sí es ideológico es combatir la violencia de género, negarla o blanquearla, que es lo que hace la derecha y la extrema derecha».

En el plano sindical, CCOO Andalucía ha criticado que el Gobierno andaluz «no utiliza los recursos adecuadamente» en la lucha contra la violencia machista. En este sentido, la secretaria general, Nuria López, y la secretaria de la Mujer, Yolanda Carrasco, han realizado estas declaraciones durante la movilización por el 25N convocada por el propio sindicato, alertando de que Andalucía es la comunidad con más víctimas y de que, pese al aumento de fondos del Pacto de Estado, el Ejecutivo regional «ha recortado su propio presupuesto».

Asimismo, UGT Servicios Públicos de Andalucía ha criticado en un comunicado la violencia económica e institucional que sufren las trabajadoras del sector sociosanitario y de dependencia, señalando precariedad, jornadas extendidas y falta de recursos en un ámbito altamente feminizado. El sindicato sostiene que estas condiciones «ponen en riesgo la salud física y mental» de las profesionales que, en muchos casos, atienden a mujeres víctimas de violencia de género.