Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
Ochando consigue su primera estrella Michelin y suma un nuevo hito gastronómico en Sevilla

Concentraciones contra la violencia de género en todas las provincias de Andalucía

Miles de mujeres protestan en distintas manifestaciones coincidiendo con el 25-N

El PSOE politiza la manifestación del 25-N para atacar a la Junta de Andalucía

Concentración en Córdoba
Concentración en Córdoba Ángel Rodríguez

S.A.

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Miles de andaluces han reclamado este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una respuesta «unánime» frente a la violencia machista y la mejora de recursos destinados a las víctimas en Andalucía.

Desglosado por provincias, según ... han detallado las diferentes subdelegaciones del Gobierno, en Almería se han congregado un total de 700 personas entre las dos manifestaciones convocadas contra la violencia de género. Ambas manifestaciones han partido a las 19,30 horas, una de ellas convocada por la Plataforma de Acción Feminista y la otra por Colectivas Feministas de Almería.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app