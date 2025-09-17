Suscríbete a
La concejal acusada de enchufar a una interina en Arcos de la Frontera se presenta como víctima de una causa «política» para llevarla al banquillo

María José González Peña asegura que no recuerda que se reuniera con la beneficiaria del empleo público antes de las elecciones a pesar de que hay un audio que la incrimina

El PSOE abre expediente informativo a la concejala de Arcos acusada de amaños

La edil María José González Peña junto al ex alcalde de Arcos de la Frontera Isidoro Gambín (PSOE), en febrero de 2024
La edil María José González Peña junto al ex alcalde de Arcos de la Frontera Isidoro Gambín (PSOE), en febrero de 2024 psoe de arcos
Antonio R. Vega

Antonio R. Vega

La concejal del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera (Cádiz) María José González Peña lo niega todo ante el juez que la investiga por enchufismo. Por negar, incluso refuta los audios que la incriminan. En ellos se la escucha pedir el currículum a ... una vecina del pueblo, Manuela (Manoli) F. N., para «saber» qué plaza vamos a sacar en un concurso oposición supuestamente amañado para beneficiarla con un puesto de funcionaria interina como Oficial de Inspección. «Tú me das [el currículum] y me dices yo tengo tal titulación, tales cursos [...] y nosotros sacamos la plaza con esa titulación y este curso», instó a su interlocutora en una reunión que mantuvo con ella en el restaurante El Lago de Arcos en junio de 2018. «Como si son clases de costura», llega a decirle en los audios revelados por ABC, en los que también involucra a su partido —«El PSOE lo sabe», afirmó—.

