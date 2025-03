Los diez errores más comunes a la hora de hacer la compra que disparan los precios

La cesta de la compra no para de subir de manera constante. Solo basta mirar un resguardo de la compra de hace un año y uno de este mes. También puedes dar un vistazo a tus pagos bancarios en supermercados del pasado año y compararlo con los de los últimos meses

Visto y comprobado lo tiene la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que denuncia que la cesta de la compra ha subido de media en el último año un 15,2%.

Los datos de la OCU señalan que el incremento del precio de la lista de la compra provocará un sobrecoste de más 830 € al año para una familia media. El observatorio de la organización revela que los 238 productos que analizan de manera habitual solo 13 han bajado.

Es por ello que las familias hacen ya auténticos malabares para cuadrar cuentas y que la cesta de la compra no suba más de la cuenta. Con todo, también hay muchos usuarios que podrían ahorrar algunos euros si evitasen algunas prácticas que suelen aumentar el gasto.

Los diez errores más comunes a la hora de hacer la compra

Para que la cartera note un poco menos la subida de precio relacionada con la inflación actual es recomendable no caer en estos errores.

1 No pensar en los menús de la semana

El primer paso para que tu cesta de la compra no aumente de precio es tener estructurado el menú de la semana. Esto te va a permitir saber de manera rápida y sencilla los ingredientes que faltan en la nevera y la despensa. Si no lo haces, es más factible que compres cosas que no necesites realmente y realizarás más gasto.

2 No hacer lista de la compra con respecto a las necesidades

El segundo paso lógico es elaborar una lista de la comprabien organizada. Si vas al supermercado sin un plan establecido lo normal es llevar para casa más productos de la cuenta y que te falten artículos que realmente necesitabas.

3 Compra semanal

Si realizas una gran compra mensual es más probable que se caduquen algunos productos o tengas que tirar alimentos frescos porque se pongan malos. La otra opción, la de comprar casi cada día también aumenta las posibilidades de llevar más cosas a casa, por tanto más gasto.

4 Hacer la compra con hambre

No es un buen plan hacer la compra con el estómago vacío. Aumentan las posibilidades de que no puedas aguantar tus instintos y compres caprichos y otras cosas apetecibles.

5 Llevar a los niños a la compra

También es muy recomendable, si se quiere ahorrar, acudir al supermercado sin niños, ya que será difícil resistirse a la tentación de comprar todo lo que ellos quieren.

6 No conocer la zona donde haces la compra

Aunque sea más práctico, si realizas toda la compra en el mismo supermercado la cesta será más cara que si en cada tienda adquieres un determinado producto.

Y para saber en qué lugar es más barato, hay que conocer bien el terreno y haber hecho un buen trabajo de campo. Así ahorrarás bastante en tu día a día.

7 No comprar productos de temporada

Comprar productos frescos fuera de temporada es sinónimo de gastar más dinero o que el producto no esté en su punto. Por ello, es importante conocer qué productos son de temporada para una compra más eficiente.

8 No comprar productos de marca blanca

Las marcas blancas son más baratas y tienen una calidad muy aceptable. Es posible ahorrar con productos, que en algunos casos son fabricados pero con su marca comercial.

9 Comprar un mismo producto de más

La moda de arrasar con ciertos productos básicos antes de que vuelvan a subir de precio hace que compres más de lo que necesitas y gastes más dinero. Además, es posible de que los precios se estabilicen o empiecen a bajar antes de que vayas a gastar esos artículos.

10 No aprovechar las tarjetas de fidelización y ticket descuento

A veces desconocidas, las tarjetas de fidelización de los supermercados pueden ofrecer muchas ventajas con descuentos y ofertas exclusivas para clientes. En ocasiones, son la mejor herramienta para comprar y ahorrar una interesante cantidad de dinero.

