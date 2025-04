Comparecencia de María Jesús Montero en Sevilla para presentar su candidatura al PSOE de Andalucía, en directo

La vicepresidenta primera del Gobierno de España y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presentado en la tarde de este miércoles candidatura a la Secretaría General del PSOE de Andalucía. El anuncio oficial se produjo a partir de las 17:30 horas en Sevilla, en una convocatoria con tanta cobertura y asistencia que ha obligado a un cambio de sede a última hora, pasando desde la sede del PSOE autónomico en la calle Luis Montoto de Sevilla al cercano hotel NH Collection. No es para menos, se trata de la certificación de lo que ha sido rumor durante los últimos meses y que tomó toda la fuerza este martes en el momento en el que el vigente secretario general, Juan Espadas, comunicó a la militancia su decisión de no concurrir a las próximas primarias socialistas en Andalucía.

El por ahora líder del PSOE andaluz, Juan Espadas , dio "un paso a un lado" ayer anunciando que no concurrirá a las primarias para revalidar su puesto porque consideró que "hay un proyecto mejor".

Pero esta no era la hoja de ruta que tenía escrita el PSOE para Andalucía y menos aún Juan Espadas cuando queda poco más de un año de que se llegue a las urnas y se abra el nuevo ciclo electoral.

El PSOE ha puesto fin a la etapa de Juan Espadas como secretario general en Andalucía que arrancó en mayo de 2021 cuando venció en las primarias a Susana Díaz. No tendrá, como él quería, una segunda oportunidad de medirse a Juanma Moreno. Finalmente, será María Jesús Montero quien lleve las riendas del partido en la recta final de la legislatura y quien afronte el complejo envite de arrebatarle la mayoría absoluta al PP en 2026.

"Yo no digo que yo le vaya a ganar a una persona que es vicepresidenta del Gobierno y ministra, pero sí digo que tal como viene ella como opción, no viene bien", ha indicado Luis Ángel Hierro.

Así lo ha manifestado, en rueda de prensa tras la junta de síndics, horas antes de que la ministra presente esta tarde en Sevilla su precandidatura a la secretaría general del PSOE-A. Montero aspira a relevar a Juan Espadas, que anunció ayer que no optará a revalidar el cargo.

El síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, ha asegurado hoy que no hay "ningún tipo de problema" para la financiación autonómica de la Comunitat Valenciana con el hecho de que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero , aspire a ser la nueva líder del PSOE-A.

En declaraciones a los periodistas en Sevilla junto al secretario general de Vox, Ignacio Garriga, Gavira ha manifestado que "lo más grave" de Montero "no es lo que decía aquí cuando era consejera de la Junta y que luego, a nivel nacional, haya hecho lo contrario" ni que " privilegie a una parte de España, en detrimento de las partes más pobres de nuestra nación, como es Andalucía ", sino que lo "peor" es que "es Sánchez y sus corruptelas". "Y eso lo que viene a demostrar es lo que le importa Andalucía al señor Sánchez", ha agregado Gavira.

Del mismo modo, la responsable de la Economía en el Ejecutivo regional ha recalcado que su homóloga nacional «viene obligada, no estaba ilusionada por venir a trabajar por Andalucía».

Susana Díaz considera que el PSOE en Andalucía "no está bien" y ha atravesado "por una etapa muy difícil" durante el liderazgo de Juan Espadas con sus miembros "divididos, desmotivados", tras "la mala gestión de aquellas primarias" en las que el entonces alcalde de Sevilla se impuso a la expresidenta andaluza.

Por otro lado, la expresidenta andaluza ha defendido que se pueda ser ministro y líder a la vez de una federación autonómica socialista, así como ha aseverado que haber formado parte de un gobierno presidido por José Antonio Griñán en la Junta --entre los años 2009 y 2013, como fue el caso de María Jesús Montero-- "no te invalida para nada", y al respecto ha recordado que ella también fue consejera del Gobierno andaluz en esa etapa y salió del Ejecutivo autonómico "sin una mancha".

La actual senadora y exvicepresidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz ha valorado asimismo que María Jesús Montero " es la persona ahora mismo con más trayectoria y con más relevancia política dentro de la estructura del PSOE andaluz", y su candidatura es una decisión arriesgada y valiente", porque "cuando eres vicepresidente de un gobierno y vicesecretario general, y vas a una federación a pelear desde la oposición, no es fácil", ha razonado.

El 7 de enero no sólo se abrió el plazo de presentación de candidaturas para tomar las riendas del socialismo andaluz, también se activa la cuenta atrás para el encuentro más ineludible de la vicepresidenta primera del Gobierno con la hemeroteca .

Tal y como anunció ayer en la comparecencia en la que comunicó que no se presentaría a la reelección, Juan Espadas acude a la sede elegida para apoyar la candidatura de María Jesús Montero.

Así lo ha puesto de manifiesto en Guadalajara, en una comparecencia con el presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, en la que ha señalado que Montero no quiere ir a Andalucía porque allí «estaba sentada en los Consejos de Gobierno de Chaves, Griñán y Susana Díaz, donde se aprobaron las ayudas fraudulentas de los cursos de formación», ha remarcado.

El vicesecretario nacional del PP, Elías Bendodo, se ha detenido este miércoles en la última «nominación a dedo» de la vicepresidenta y ministra de Hacienda María Jesús Montero, como candidata del PSOE a la comunidad andaluza, a su juicio una «candidata a palos, a rastras» que no quiere ir a esta tierra «porque ahí se la conoce y se sabe todo lo que ha hecho».

María Jesús Montero define este acto, este período como «el momento más especial que ha tenido en toda su vida. Estar aquí, en Andalucía, el lugar que no es solamente mi hogar, mi casa. Es mucho más. Es el sitio donde aprendí los valores y principios que han regido mi vida».

La candidata afirma no haberse ido nunca de Andalucía y enarbola al socialismo que defiende «la igualdad de oportunidades y combatir la desigualdad». Recuerda que su formación política no es la de los poderosos», sino la de la que trabaja por el «interés de las mujeres, personas, mayores, trabajadores, niños».

Montero no dejó pasar la oportunidad de aludir a la complicada situación sanitaria de la región. Asegurando que «a los que somos médicos nos duele que un chaval nos pregunte qué me tomo, porque me dan cita dentro de 15 días». También criticó la gestión de Moreno en cuestión de Educación.

Montero abrió la puerta a un Partido Socialista Andaluz fuerte. «Lo importante no es quien lidera el partido, sino que la base está compuesta por miles y miles de hombres y mujeres que decidieron desapegarse de la riqueza y trabajar por los que no tienen». Es por eso que decide dar el paso de presentar candidatura a la Secretaría General.

«Hablamos como sentimos, respiramos como sentimos», así defiende Montero la esencia andaluza, que asegura «que hay más talento en esta tierra que en cualquier otro lugar. Cada uno desde su diversidad, porque no todos tenemos que hacer lo mismo».

En ese sentido, volvió a recordar que el PSOE es un «partido al servicio de la ciudadanía». «Vamos a retomar esa autonomía de partido. Somos gente que se sacrifica, que se compromete, para que en su pueblo, en su ciudad, tengan lo que no tuvieron por no haber nacido en otro sitio», añadió.

Montero trajo a colación el sentido del puño y la rosa como el «símbolo de la fraternidad», del «nadie es más por tener más dinero o menos». Asimismo, puso el foco en que en las últimas estadísticas, Andalucía está «a la cola de intervenciones quirúrgicas», «en el PIB per cápita».

El sacrificio de quien fuera su candidato hasta hace tres años y medio no ha sido sencillo. El secretario regional siempre ha secundado todas las decisiones de que salían del Consejo de Ministros. Espadas (Sevilla, 58 años) nunca se ha salido del guion de Ferraz aunque tuviera un coste electoral para él en su difícil tarea como jefe de la oposición. Pero el líder del partido y presidente del Gobierno le ha pedido que diera un paso al lado. Y él lo ha dado.