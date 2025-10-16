Las claves del plan de choque en la crisis del cribado: 100 millones y más de 700 profesionales

El plan de choque de la Junta de Andalucía para atajar la crisis de los fallos del cribado del cáncer ya tiene cifras y detalles. En total ser investirán más de 101 millones de euros y se contrata a 705 profesionales entre los de ... mama y los otros que se incorporan, los de colon y cuello de utero.

El Gobierno andaluz, que ha soportado en los últimos días la situación más delicada para el Gobierno de Juanma Moreno, afronta la situación en dos frentes. Con la confirmación de Antonio Sanz, hombre fuerte del presidente, como consejero de Sanidad anunciando nada más llegar un pleno en el Parlamento andaluz monotemático sobre el tema, y con un proyecto para extender el programa del cribado del cáncer de mama a los de cáncer de colon y cuello de útero.

Así el programa para el impulso de los programas de cribados de cáncer de colon y de cuello de útero se ha dotado con 89 millones de euros y que prevé la contratación de 586 profesionales, desde administrativos e informáticos a facultativos especialistas de áreas como digestivo, anestesia o ginecología.

Se complementa con el de la mejora de la atención a las mujeres en las unidades de cáncer de mama presentado la semana pasada con una inversión de 12 millones de euros y la contratación de 119 profesionales. Se persiguen cuatro objetivos principales con la intención de que los programas de detección precoz sean más rápidos, claros y eficaces. En total, se destinan al plan integral de cribados más de 101 millones de euros y se contrata a 705 profesionales.

El plan se estructura en cuatro líneas estratégicas: la mejora de la práctica asistencial y de la coordinación clínica; la ampliación y refuerzo de los equipos asistenciales; el impulso de la innovación tecnológica y digital y la mejora de las infraestructuras y del equipamiento diagnóstico. Cada línea contempla medidas que permitirán reducir tiempos, mejorar la trazabilidad de pruebas, fortalecer la coordinación entre niveles asistenciales y ofrecer una atención más cercana, ágil y segura.

Para mejorar la comunicación, la Junta de Andalucía va a actualizar el contenido de las cartas de invitación que se envían a los ciudadanos que conforman el grupo diana de cada uno de los cribados con una información clara, comprensible y que motive a la participación; se van a enviar recordatorios a los profesionales sobre la importancia del acompañamiento informativo y la comunicación proactiva en todas las fases del proceso; reforzar los protocolos de comunicación con Salud Responde e incluir la comunicación asistencial en las sesiones formativas periódicas, sensibilizando a los profesionales sobre su impacto en la confianza y la adherencia al programa; y a hacer una monitorización del proceso informativo para detectar posibles demoras o pérdidas de seguimiento derivadas de falta de información o comprensión insuficiente.

Con ello se espera disponer de información actualizada y precisa del estado de cada paciente en todo momento, desde que recibe la carta o mensaje hasta que tiene un diagnóstico y consolidar un modelo de atención más cercano, claro y participativo, reforzando la confianza de la ciudadanía en los programas de cribados y mejorando su eficacia global.

Automatización

La Junta de Andalucía implantará un sistema de automatización inteligente (Intelligent Process Automation, IPA), que permitirá evolucionar hacia una gestión integral y monitorizada de principio a fin, integrando todos los ámbitos relacionados con el proceso, desde la identificación de la población diana hasta la confirmación diagnóstica.

La implantación de este modelo, que supone una inversión de 10,4 millones de euros con financiación parcial de fondos europeos, se hará de forma progresiva.

En esta línea de mejora de la comunicación con la ciudadanía, destaca el refuerzo del papel operativo de los referentes locales y provinciales desde el mes de noviembre, que deberán emitir informes periódicos con los que poder identificar de forma temprana los puntos de mejora y garantizar la continuidad asistencial, de modo que se evite que las personas participantes queden fuera del circuito de atención previsto.

Personal

En cuanto al personal, la ampliación de la cobertura de estos cribados, por ello se hace necesario reforzar la capacidad de respuesta de los centros sanitarios, tanto en Atención Primaria como en el ámbito hospitalario, con la incorporación de más profesionales y potenciando la actividad de los equipos existentes con autoconciertos.

Así, el plan de acción prevé la contratación de 68 nuevos profesionales administrativos, de forma progresiva a partir de diciembre, para mejorar la gestión y seguimiento de las citaciones de los programas de detección precoz de cáncer en los centros de Atención Primaria. Estas contrataciones suponen una inversión de dos millones de euros.

Además, también a partir de diciembre, se van a incorporar a los centros de Atención Primaria 70 enfermeras especialistas en Ginecología y Obstetricia para agilizar la atención de las citologías para la detección precoz del cáncer de cuello de útero. Estas incorporaciones suponen una inversión de 3,8 millones de euros.

El plan recoge también el refuerzo de los servicios hospitalarios implicados, adecuando las plantillas al volumen de actividad que generan estos programas tanto en los servicios clínicos como en los laboratorios y unidades de apoyo. De este modo, se crearán 178 nuevas plazas de facultativos Especialistas de Área (FEA) en áreas como Digestivo, Anestesia, Ginecología, Anatomía Patológica y Microbiología, se incorporarán 64 enfermeras en el área de endoscopias para aumentar la capacidad de exploraciones, garantizar la seguridad del procedimiento y mejorar los tiempos de respuesta diagnóstica; 64 técnicos superiores especialistas en Anatomía Patológica, cuya labor será clave para incrementar la capacidad de procesamiento y análisis de muestras, reduciendo los plazos de emisión de resultados y reforzando la calidad diagnóstica; 32 técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) destinados también a las unidades de colonoscopia, que prestarán apoyo directo en la preparación de los procedimientos y en la atención postexploración; y 64 auxiliares administrativos que se incorporarán a los servicios de Digestivo y Ginecología, con el fin de reforzar la gestión de citas, la coordinación de agendas y la trazabilidad administrativa de los procesos, contribuyendo a una atención más fluida y organizada.

Estas contrataciones supondrán una inversión de 37 millones de euros y se iniciarán progresivamente, en función de la carga asistencial tras un análisis por provincia.

Actualización

Junto al refuerzo de personal, la Junta de Andalucía va a impulsar la actividad extraordinaria por autoconcierto en los servicios de endoscopia digestiva.

A partir del 1 de noviembre se actualizarán las tarifas de las pruebas diagnósticas incluidas en el catálogo del programa, adecuando su valoración económica a la complejidad real y al tiempo requerido para su realización. Se aplicará también un incremento del 10% sobre la tarifa estándar en días no laborables (sábado, domingos y festivos) para estimular la participación de los equipos asistenciales. El impacto presupuestario global estimado para esta medida es de 7.150.000 de euros.

La tercera línea de actuación del plan de acción es el impulso a la innovación tecnológica y digital para modernizar los procesos diagnósticos y reforzar la infraestructura tecnológica.

Con este objetivo, en el segundo semestre de 2026 se iniciará la digitalización de las pruebas diagnósticas de anatomía patológica, que se implantará de forma efectiva en hospitales de referencia durante el primer trimestre de 2027.

Para la digitalización de los laboratorios de anatomía patológica, en la que se invertirán 30 millones de euros, así como para la incorporación de herramientas de inteligencia artificial que actúen como apoyo al diagnóstico, el SAS va a incorporar 46 profesionales con perfil informático, que supondrá una inversión de 1,7 millones de euros.