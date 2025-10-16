Suscríbete a
ABC Premium

Las claves del plan de choque en la crisis del cribado: 100 millones y más de 700 profesionales

Se persigue que los programas de detección sean más rápidos, claros y eficaces. Implicará obras y pruebas durante los fines de semana y una subida de las tarifas para los profesionales

Antonio Sanz anuncia un debate sobre sanidad en el próximo pleno del Parlamento andaluz

El consejero de Sanidad, Antonio Sanz
El consejero de Sanidad, Antonio Sanz ABC
Mercedes Benítez

Mercedes Benítez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El plan de choque de la Junta de Andalucía para atajar la crisis de los fallos del cribado del cáncer ya tiene cifras y detalles. En total ser investirán más de 101 millones de euros y se contrata a 705 profesionales entre los de ... mama y los otros que se incorporan, los de colon y cuello de utero.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app