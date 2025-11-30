Más del 60 por ciento de los vehículos de transporte escolar incumplen alguna norma de conducción

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha concluido la campaña de control y vigilancia del transporte escolar en carreteras de Andalucía con la denuncia de 455 vehículos sobre 756 controlados, lo que supone que más de la mitad, en concreto el 60,2%, ... incumplía algún precepto de seguridad en la conducción. Del 10 al 14 de noviembre, agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil han formulado un total de 1.057 denuncias sobre esos más de 400 vehículos, alcanzando un porcentaje del orden a los registrados en las últimas campañas específicas sobre este sector, lo que pone de manifiesto «la importancia de este tipo de campañas».

Según ha informado el Gobierno en una nota, las irregularidades administrativas son las que mayor número de denuncias han generado. Así, 322 denuncias (30,4%) se han interpuesto por no disponer de la autorización especial para realizar transporte escolar y 221 (20,9%) por no tener suscrito un seguro de responsabilidad ilimitada, tal y como exige la ley.

Como hechos positivos, ha destacado la ausencia de denuncias asociadas al exceso de velocidad y al hecho de que ninguno de los conductores controlados diera positivo en los controles preventivos de alcohol y drogas realizados por los agentes.

Respecto al uso del cinturón de seguridad en aquellos vehículos que los llevan incorporados, en las inspecciones realizadas por los agentes se ha constatado que en seis de los vehículos controlados (0,57%) no disponían de estos sistemas de retención o carecían de anomalías técnicas para su correcto funcionamiento.

Los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil también han comprobado que 37 vehículos de transporte escolar (3,5%) presentaban deficiencias en las puertas de servicio y emergencias, así como en sus dispositivos de accionamiento, y otros catorce (1,3%) fueron denunciados por no tener al día la Inspección Técnica de Vehículos.

En lo que se refiere a la señalización obligatoria que este tipo de vehículos debe llevar, 50 (4,7%) de los controlados no llevaban la correspondiente señal V-10 de transporte escolar, un porcentaje que ha disminuido ligeramente respecto al de la última campaña, y otros 8 (1,3%) carecían del dispositivo luminoso con señal de emergencia.

En relación a las denuncias por tiempo de conducción o minoración del descanso, un total de 104 autocares (9,8%) habían excedido alguno de estas premisas, el doble de los registros de la última campaña. Por último, un total de 13 (1,2%) del total de los autobuses controlados no contaban con una persona encargada del cuidado de los menores tal y como procede.