Manifestación del PP contra el Gobierno de Sánchez en Madrid
Más del 60 por ciento de los vehículos de transporte escolar incumplen alguna norma de conducción

La DGT ha formulado 455 denuncias, en su mayoría por irregularidades administrativas, como no disponer de la autorización especial o no tener suscrito un seguro

Una imagen de un autobús escolar en Córdoba
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha concluido la campaña de control y vigilancia del transporte escolar en carreteras de Andalucía con la denuncia de 455 vehículos sobre 756 controlados, lo que supone que más de la mitad, en concreto el 60,2%, ... incumplía algún precepto de seguridad en la conducción. Del 10 al 14 de noviembre, agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil han formulado un total de 1.057 denuncias sobre esos más de 400 vehículos, alcanzando un porcentaje del orden a los registrados en las últimas campañas específicas sobre este sector, lo que pone de manifiesto «la importancia de este tipo de campañas».

