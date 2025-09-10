El 85 por ciento de los incendios de este verano en Andalucía se quedaron en conatos Sólo 152 de los fuegos que hubo en la comunidad superaron una hectárea. El consejero de Presidencia presume de contar casi con los mismos medios aéreos que toda España

El 85 por ciento de los incendios que han tenido lugar este verano en Andalucía se han quedado en conatos. Y eso supone que de los 727 incendios que se produjeron mas de 500 sólo fueron conatos y sólo se han dado realmente 152 incendios.

Es el principal dato que puede extraerse de la comparecencia en el Parlamento del consejero de Presidencia, Antonio Sanz, en el primer pleno tras las vacaciones de verano. Sanz, que comparecía a petición propia para hacer balance de la gestión del Infoca en los incendios, ha hecho hincapié en que solo ha habido 152 incendios realmente.

Según los datos que ha hecho públicos, del 1 de enero al 10 de septiembre de 2025, la superficie afectada por incendios forestales en Andalucía es de 5.667 hectáreas (1.417 de arbolado y 4.250 de matorral).

Se han realizado 737 intervenciones en terrenos forestales (152 incendios y 585 conatos -menos de una hectárea de superficie afectada-). En el mismo periodo de 2024 se atendieron 479 intervenciones, es decir, 258 menos que este año (737).

Con todo, la superficie forestal afectada fue de 4.632 hectáreas (708 de arbolado y 3.924 de matorral), 1.035 hectáreas menos que en 2025 (5.667). Es decir, este año con más incendios que en 2024 (250 más) solo se han quemado 1.035 hectáreas más.

Prevención

Con esos datos, Sanz ha realizado ante el pleno, un balance «positivo» recalcando que el gobierno de Juanma Moreno ha contado con el mayor presupuesto de la historia 257 millones de euros, un 6 por ciento más que el pasado año. Y de ellos más del 57 por ciento han sido destinados a prevención, unos 112 millones de euros.

Y de entre esos incendios, ha habido que declarar la situación operativa 1 solo en 9. Algo que demuestra, según Sanz, la «operatividad, la eficacia y la capacidad» del servicio de extinción de incendios y del conjunto del plan Infoca que reúne un amplío dispositivo.

En este punto el consejero andaluz ha presumido de que Andalucía tiene hasta 40 medio aéreos, casi los mismos que tiene el Gobierno de Sánchez para todo el país.

Desde el PSOE, su portavoz, Mario Jiménez, ha dicho que el panorama que ha pintado el consejero es "una auténtica ensoñación" y que el mérito de lo que ha habido en Andalucía es únicamente de los trabajadores. "No se apropie de un dispositivo que tiene década en Andalucía", ha dicho el portavoz socialista denunciando las condiciones en las que trabajan y preguntando si "había gusanos" en la comida que se les servía a los trabajadores del Infoca.