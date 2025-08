El 45 por ciento de los hogares andaluces no puede permitirse ni una semana de vacaciones

Y un veinte por ciento no gana para pagar el aire acondicionado

Hay más cifras que revelan que el verano no es sólo sol y playa para los andaluces ya que los hay que deben pasarlo sin salir de casa y sin aire acondicionado porque o no lo tiene o no puede pagar la factura si lo enciende cuando llegan los meses del calor.

Es la denominada «pobreza energética», como se denomina a aquellos que no pueden pagar las facturas de la luz o el aire acondicionado. Según el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, el IECA, el 20 por ciento de los hogares andaluces no puede permitirse mantener la vivienda a una temperatura adecuada. Sin vacaciones y pasando calor no parece que sea el mejor verano.