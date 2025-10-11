Cien trabajadores de Senegal inician la recogida de la fresa en Huelva

Los primeros trabajadores procedentes de Senegal ya se han incorporado a las labores de recolección de la fresa en la provincia de Huelva, 52 en el caso de Asaja y 53 en Freshuelva, según aseguran ambas organizaciones. Se trata ... de los trabajadores del nuevo proyecto piloto para esta la campaña de la fresa y los frutos rojos, por lo que acuden por primera vez a la provincia dentro del sistema de contratación regulado por la Orden Gecco.

Asaja señala en su web que estos trabajadores forman parte del proyecto piloto puesto en marcha este año por el Gobierno de España, en el que la organización participa activamente con el objetivo de facilitar mano de obra al sector agrícola onubense y, «al mismo tiempo, ofrecer una oportunidad laboral a personas procedentes de terceros países».

La organización ha destacado que con esta iniciativa «se refuerza su compromiso con la diversificación de los países de origen de los trabajadores que llegan a Huelva para trabajar en el campo, una estrategia que busca responder de manera eficaz a las necesidades de las empresas agrícolas y favorecer una migración laboral ordenada, segura y beneficiosa para todas las partes».

Mali y Gambia

Este proyecto con trabajadores senegaleses se suma a otras acciones promovidas por Asaja-Huelva en la misma línea, como el proyecto piloto desarrollado con trabajadores de Mali residentes en España bajo figuras de protección especial, que la organización lidera desde hace meses con resultados «muy satisfactorios».

Asaja indica en este sentido que los trabajadores de Mali son personas residentes en España y vienen exclusivamente a trabajar para esta organización, toda vez que los 35 trabajadores de Gambia que tenían previsto llegar para octubre vendrán finalmente en enero.

Por su parte, Freshuelva ha informado que los trabajadores de Senegal estarán trabajando en el periodo de plantación, así como durante toda la campaña de recolecta.

Hay que recordar que la última Comisión Provincial de Flujos Migratorios en Campaña Agrícola de Huelva, celebrada en septiembre, señaló que aunque Marruecos sigue siendo el principal país de origen de las trabajadoras, los colectivos provenientes de América -Ecuador, Honduras, Colombia y Guatemala- están adquiriendo «una relevancia creciente».