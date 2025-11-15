Suscríbete a
Los chalecos de la Policía no paran las armas de guerra de los narcos

AR-15, Skorpions, Ak-47, M-4 son algunas de las armas incautadas en las calles que traspasan esa protección

Solo los equipos tácticos tienen tablillas balísticas capaces de detener el impacto de las balas de esos calibres

El Kevlar: el material que para las balas y es altamente infeccioso

Un tiroteo cada tres noches: 40 días de plomo en Andalucía

Despliegue de la UIP de la Policía Nacional con armas largas
J. J. Madueño

Málaga

Salieron a por ellos. No fue un accidente ni un error. La investigación apunta a que en Isla Mayor los narcos, sabedores de su mayor potencia armamentística, intentaron ejecutar a los agentes del Grupo Especial contra el Crimen Organizado (Greco) en medio de los arrozales. ... Los policías les habían seguido, sabían sus movimientos y no dudaron en atacarlos para quitárselos de encima. Solo el arrozal, la noche oscura sin luna y la suerte consiguieron salvarlos. Tres resultaron heridos, uno de ellos grave, el chaleco antibalas no paró el proyectil del fusil de asalto. Le golpeó en el abdomen. «Se le pudo colar por los tres dedos que quedan descubiertos por encima del cinturón para no limitar la movilidad», asegura uno de los agentes que luchan contra el narco en Andalucía, que sostiene que el calibre de la bala también puede traspasar el chaleco.

