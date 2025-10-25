Suscríbete a
Cerca de 700 opositores aspiran a 38 plazas del cupo de discapacidad intelectual para auxiliares administrativos

Se han adaptado casi 70 aulas en nueve centros de toda Andalucía

El director del IAAP, José Loaiza
S. A.

Un total de 677 aspirantes se examinan este sábado para acceder a 38 plazas del cuerpo de auxiliares administrativos de la Junta reservadas para personas con discapacidad intelectual. Las pruebas, organizadas por el Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP), se celebran en ... las ocho provincias con las adaptaciones necesarias solicitadas por los opositores.

