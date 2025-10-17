Suscríbete a
ABC Premium

Cerca de 5.300 dependientes andaluces en lista de espera han fallecido hasta septiembre

La cifra regional supone el 21% del total de defunciones nacionales de personas que esperaban la prestación

La sanidad copará más de un tercio del último presupuesto de Juanma Moreno tras la crisis del cribado del cáncer

Una anciana es conducida en su silla de ruedas
Una anciana es conducida en su silla de ruedas E.P.

S. A.

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Un total de 5.292 dependientes andaluces han fallecido en los nueve primeros meses de este 2025 esperando esta prestación, lo que equivale a un 21,1% del total de los que han muerto en España -25.060-. En 2025, son 25.060 ... las personas dependientes que han fallecido sin obtener ninguna ayuda, de los que 13.713 esperaban ser valorados y 11.347, a recibir una prestación a la que tenían derecho. «93 personas al día, una cada quince minutos», según el informe presentado por la Asociaciones de Directores y Gerentes en Servicios Sociales. Según sus datos, dos de cada tres fallecieron en Cataluña (6.851), Andalucía (5.292), Comunidad Valenciana (2.290) y Canarias (1.904).

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app