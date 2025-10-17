Cerca de 5.300 dependientes andaluces en lista de espera han fallecido hasta septiembre

Un total de 5.292 dependientes andaluces han fallecido en los nueve primeros meses de este 2025 esperando esta prestación, lo que equivale a un 21,1% del total de los que han muerto en España -25.060-. En 2025, son 25.060 ... las personas dependientes que han fallecido sin obtener ninguna ayuda, de los que 13.713 esperaban ser valorados y 11.347, a recibir una prestación a la que tenían derecho. «93 personas al día, una cada quince minutos», según el informe presentado por la Asociaciones de Directores y Gerentes en Servicios Sociales. Según sus datos, dos de cada tres fallecieron en Cataluña (6.851), Andalucía (5.292), Comunidad Valenciana (2.290) y Canarias (1.904).

A tenor de estos datos, la asociación ha advertido de un «cambio de tendencia» por primera vez en diez años al pasar de un reducción paulatina de la lista de espera desde 2015 al incremento registrado en lo de va de año. Respecto al tiempo de demora, la Asociación de Directores y Gerentes niega que se haya producido una reducción sino un incremento de quince días de media hasta alcanzar los 349 días y ha reprochado al Ministerio de Derechos Sociales que intente «rebajar la cifra de desatención» al contabilizar «sólo» a aquellas personas «con las que la Administración no está cumpliendo la Ley, que establece en 180 días el plazo máximo para recibir la prestación o servicio que tengan reconocido».

Asimismo, han rechazado «el triunfalismo» de las comunidades y el Ministerio cuando se refieren al récord de personas atendidas. «Es lógico que, mientras haya decenas de miles de personas en las listas de espera, cada vez aumente más el número de beneficiarias«. Además, otro de los reproches es »el servicio low cost« debido a la »merma importante en la financiación del sistema que se ha visto reflejada, no tanto en extensión de beneficiarios, que ha seguido una tendencia creciente, sino en la limitación de prestaciones y servicios«.

Ocho comunidades han aumentado, además, el número de solicitantes el limbo de la dependencia en 2025 y más de la mitad (53%) de las personas que se encuentran en el «limbo de la dependencia» residen en tres comunidades: Cataluña, con 38.002, Andalucía, con 21.785 y Canarias, con 20.127. Por normativa, el plazo máximo para resolver un expediente se sitúa en seis meses, 180 días, pero sólo hay cuatro comunidades y Ceuta y Melilla por debajo a ese margen en sus promedios, mientras que en el otro extremo estarían Andalucía con 559 días, Murcia con 563 y Canarias con 478 días. Para los directores y gerentes en Servicios Sociales «la interminable dilación de muchos procedimientos tiene como consecuencia que muchas personas salgan de la lista de espera por fallecimiento sin haber recibido prestaciones».

Sobre la situación actual del sistema de dependencia, la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía aseguraba este jueves que la comunidad «ha batido un nuevo récord» a cierre del mes de septiembre de 2025, con 311.672 personas atendidas y 472.375 prestaciones. Estas cifras suponen un incremento del 46,8% en el número de beneficiarios y del 69% en prestaciones respecto al año 2018.,1 Del mismo modo, la consejera Loles López ha puesto de relieve que Andalucía «acumula meses de bajada ininterrumpida en el número de días de espera, que se sitúan en 559 a cierre del mes de septiembre, un número que contrasta con los 1.275 días de espera alcanzados en la etapa del PSOE al frente de la Junta».