Catalina García, consejera de Salud: «Nos gustaría poder contratar a más médicos en Andalucía, pero no los hay»

Faltan médicos de familia. Las nuevas hornadas de internos residentes, los llamados MIR, que se quedan en Andalucía después de formarse no son suficientes para reponer a los que se jubilan. Catalina García (Barcelona, 1969), que fue enfermera antes que política, tiene diagnosticado el ... problema y es consciente de que no existe una receta mágica para resolverlo a corto plazo. El Ministerio de Sanidad podría paliar la hemorragia de profesionales –sugiere– si le hiciera caso y lanzara una convocatoria extraordinaria de plazas MIR para evitar que los 4.000 graduados que salen de las facultades de Medicina tengan que esperar otro año para volver a examinarse por no haber accedido a la especialidad deseada.

Para desatascar las agendas que saturan los centros de salud, al Servicio Andaluz de Salud (SAS) no le ha quedado otra que incentivar a su actual plantilla de médicos de cabecera para que extiendan la jornada laboral de forma voluntaria. Aprovechando un receso entre el Pleno del Parlamento y una reunión de trabajo, la consejera de Salud y Consumo recibe a ABC para hacer balance y contar sus planes de cara al próximo curso.

-Hasta el año 2032, en Andalucía se jubilarán casi 6.800 médicos, de los cuales 2.900 son especialistas de familia. Como la falta de facultativos es un problema que no tiene solución a medio plazo, ¿no se plantea hacer una reorganización a fondo de la Atención Primaria?

-Sí. Nos hubiese gustado que esa reforma hubiese emanado del Ministerio de Sanidad. Nosotros vamos a reconducir el sistema hacia la cronicidad y la prevención. En la mesa sectorial [integrada por la Administración y los sindicatos] nos comprometimos a aumentar la financiación de la Atención Primaria, así como los logopedas, fisioterapeutas, médicos de familia... Vamos a hacer un documento con aportaciones de los profesionales a partir de septiembre. Llevamos cinco años pidiendo a cinco ministros de Sanidad distintos una convocatoria extraordinaria de plazas MIR para que no pase como en los últimos años, en los que se convocan 8.000 plazas y 4.000 que han aprobado la carrera de Medicina se quedan sin poder hacer la especialización. Andalucía ha aumentado sus plazas MIR en médicos de familia al máximo. No podemos ampliarlas más porque el Ministerio no ha flexibilizado los criterios de acreditación para darles formación. En Atención Primaria tenemos que depender del esfuerzo y generosidad de los profesionales que sacan el trabajo adelante, a los que no podemos sustituir cuando uno se jubila o se va de vacaciones. Nos gustaría poder contratar a médicos para cubrir las vacaciones pero no es posible porque no los hay. Y no hay un trasvase desde la pública a la privada, donde también existe déficit.

-El presidente de la Junta, Juanma Moreno, se comprometió a que los andaluces serían atendidos por su médico de familia en 48 horas de media. Hay centros de salud que cumplen ese plazo, pero otros tardan más. ¿Por qué hay esa disparidad? ¿Qué parte de responsabilidad tienen los directivos?

-Esa variación tiene que ver mucho con los médicos que se jubilan y los que están de baja. Hay distritos con mayor población mayor y crónica, mientras que otros tienen más jóvenes y la demanda es menor. No podemos quitar a un médico de una zona para ponerlo en otra.

-¿Los andaluces van a ser atendidos en 48 horas en esta legislatura?

-Sí. Ahora mismo la media de atención está en 3,01 días, sabiendo que en algunos están en cinco o seis días, aunque son poquitos. En algunos lugares ya se atiende en 48 horas. ¿Cuándo vamos a conseguir esas 48 horas en Andalucía? A partir del año 2025. A partir de ese año, por primera vez el saldo será positivo en 130 contratados y en 2026 esa cifra aumentará a 346. Es entonces cuando empezaremos a cubrir las jubilaciones con los MIR que acaban y se quedan en Andalucía. Incluso se nos quedará un excedente para ir cubrir bajas, permisos y vacaciones.

-Han subido los salarios y desbloqueado el complemento de carrera profesional. Además, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) cuenta con más plantilla que nunca. Sin embargo, hay médicos que se forman en Andalucía y que deciden marcharse a otros países europeos tentados por sueldos más altos y jornadas menos extenuantes. ¿Cómo se combate eso?

-Va a ser difícil. Lo que nos gustaría es no competir dentro de España si se unificaran las condiciones laborales. Cuando llegamos aquí solo se quedaba el 50% de los profesionales después de acabar la especialidad. El pasado año, se quedaron en Andalucía el 78% de los MIR que se formaron en Atención Primaria. Esa cifra se ha elevado hasta el 93% este año. Además, todas las plazas MIR ofertadas por Andalucía se han cubierto en la primera convocatoria, lo que no había pasado nunca. Eso se consigue también porque hemos mejorado las instalaciones y la tecnología en los últimos cinco años.

-Pese a las mejoras laborales que cita, ¿por qué el Sindicato Médico (SMA) está tan enfadado con usted?

-No está enfadado, sino que es reivindicativo. Eso el ADN del sindicato. Ellos dicen que el acuerdo de Atención Primaria no recoge sus reivindicaciones. Yo creo que sí. Existen algunas diferencias en el complemento de rendimiento profesional. Pero vamos a llegar a acuerdos en la mesa sectorial.

-¿Sube la presión de los sindicatos cuando hay elecciones?

-Siempre y no me parece bien. El presidente de la Junta, el consejero anterior y yo hemos pedido un pacto nacional para que la sanidad deje de ser eso que nos arrojamos unos contra otros y se fijen medidas estructurales a largo plazo para garantizar el sistema.

Protestas sanitarias «La presión de los sindicatos sube siempre que hay elecciones y no me parece bien»

-Tras el revuelo de los sindicatos y la oposición, ha eliminado la posibilidad de concertar la Atención Primaria con clínicas privadas a un precio de 65 euros rectificando la orden de tarificación. ¿Fue un error poner precio a dichas consultas?

-Mi opinión es que no lo fue. Fui una ingenua en aquel momento. Durante muchos años el PSOE, incluso gobernando con IU, ponía precio a todo: desde una estancia o urgencia hospitalaria hasta un tratamiento oncológico o de diálisis. Todo el mundo, incluidos los sindicatos, vieron normal tener una orden de tarifas que no obligaba a nada porque después la Administración debe sacar los conciertos de asistencia sanitaria. Ahí metimos la Atención Primaria como antes se pusieron otros servicios y nadie dijo entonces que fueran a privatizarlos. Se intentó tergiversar la realidad. Por ello, se quita esa palabra sin prendas ni dolores.

-Pero al ponerle precio da pie a pensar que se va a concertar ese servicio.

-Nadie dijo que se estaba privatizando la diálisis y hospitalizaciones cuando se les puso precio en la anterior orden. No hay una correlación entre una reacción y otra. No tiene una explicación lógica.

-Sin embargo, la oposición de izquierdas insiste en que la Junta está privatizando la sanidad.

-Estamos haciendo lo contrario de lo que ellos dicen. Tenemos el mayor presupuesto de la historia con 4.000 millones de euros más, el 7,4% del PIB, casi 30.000 profesionales más y mejoras laborales. Ahí está el Hospital Muñoz Cariñanos [viejo Hospital Militar de Sevilla] que el PSOE desmanteló cuando se lo cedieron y ahora se ha puesto al servicio de los ciudadanos, o la resonancia magnética en Linares cuando antes se derivaban pacientes a la privada. Se ha rescatado una planta del Hospital de Málaga para ofrecer un servicio de Medicina Interna externalizado que costaba dos millones de euros al año. Estamos actuando de manera totalmente distinta.

-¿Va a aumentar el presupuesto para sanidad en 2024?

-El presidente de la Junta de Andalucía siempre ha dicho que los mayores presupuestos serán para sanidad, educación y políticas sociales. La idea es que siga creciendo si no existen directrices del Gobierno central que limiten el gasto.

Atención Primaria «El 80% de los médicos y pediatras atiende a 35 y 25 pacientes al día. El 20% prefiere no tener ese tope»

-El acuerdo firmado con los sindicatos, todos salvo el Sindicato Médico Andaluz, limita las agendas a 35 y 25 pacientes diarios para médicos y pediatras y regula las consultas en Primaria por la tarde para reducir la espera. ¿Cuántos facultativos se han acogido a ese tope y cuántos no?

-El 80% tiene esas consultas limitadas. El resto ha preferido organizar sus agendas y no tener ese tope por su conciliación de la vida laboral y familiar. Lo que intentamos es que el profesional que quisiera esa opción estuviera respaldado. Eso falla ahora con el verano pero en septiembre estará funcionando. La continuidad asistencial voluntaria era algo que pedían los médicos de familia hace 20 años y que han conseguido ahora. Ya cobran igual que una continuidad en el hospital. Les agradezco esa generosidad para poder sustituir a un compañero.

-¿Poner un tope en las agendas puede provocar mayores esperas de los pacientes para ser atendidos?

-Desde que llegamos en 2019 permitimos que los profesionales autogestionaran sus agendas. Ellos saben la demanda que tienen. Lo que hacen es programar las agendas para atender más tiempo a personas crónicas y complejas.

Consultas de acogida realizadas por enfermeras

-Profesionales de Enfermería hacen un primera valoración de las personas que acuden de forma presencial al centro de salud con una demanda clínica no demorable. ¿Cómo están funcionando estas consultas de acogida?

-Funcionan muy bien, hasta el punto que nos han copiado otras comunidades. Se han atendido más de dos millones de consultas con una resolución del 55% de los casos. Lo que pretenden es gestionar la demanda. Muchas veces, la persona llega al centro de salud creyendo que le debe atender el médico y en realidad necesitaba al fisioterapeuta, una cita para una analítica o un tema administrativo. Otra veces sí es un problema de salud recogido en los 19 protocolos científicos. Es un avance competencial importante para la figura de la enfermera y de cara al futuro para la atención a los crónicos.

-¿Qué incentivos tienen los profesionales para trabajar en hospitales y centros en zonas rurales de difícil cobertura? ¿Son suficientes?

-No lo son. Seguimos teniendo problemas en esos lugares, aunque cada vez menos. El profesional no se mueve tanto por el dinero como por el desarrollo profesional. Estamos haciendo contratos en hospitales grandes condicionados a que se trabaje dos o tres días por semana en otro comarcal. Solucionan un problema al sistema. Queremos ampliar el incentivo de 150 euros al mes, que puedan pasar de nivel dentro de la carrera profesional de forma más ágil y darles más puntos en la bolsa y facilidades en la formación.

-Andalucía es la comunidad española donde más se espera para la consulta con un especialista: 123 días de media. ¿A qué es debido?

-Partíamos de una situación desfavorable. Medio millón de andaluces no se contabilizaban y hubo una pandemia, que supuso dos años de retraso. Andalucía es la comunidad que más ha reducido los tiempos de espera. Pese a tener más pacientes que en 2018, se han acortado los días para una intervención o la consulta de especialidad. ¿Estamos satisfechos? No. Sabemos que tenemos un problema y queremos solucionarlo. En los hospitales, los quirófanos están funcionando entre el 85% y 90% a diario por la mañana, y por la tarde en los núcleos con mayores retrasos.

Zonas rurales El profesional médico no se mueve tanto por el dinero como por el desarrollo profesional

-¿Los médicos ya no tienen cortapisas para recetar? Anteriormente, prescribir según qué tratamientos podía penalizar su productividad.

-No, aquí el juicio clínico es el que prima. Lo que sí tenemos son medidas de eficiencia como para personas crónicas pluripatológicas para que cuando llegan a un tope de medicación le salte la alerta al médico para que revise el tratamiento. El médico de familia puede prescribir pruebas y recetar, no tiene ninguna cortapisa.

-¿A qué se debe que los andaluces hayan contratado más seguros privados de salud después de la pandemia?

Ese aumento ha sido en todas las comunidades autónomas. Cuando algo pasa de manera global tiene un denominador común y para mí es la pandemia. Las personas han tenido miedo a ir a un hospital. Ha generado esa necesidad de seguridad inmediata que creían que les podía dar la sanidad privada