Cascada de anuncios de mejoras en la sanidad para combatir la crisis de los cribados en Andalucía

El estallido de la crisis de los cribados del cáncer de mama a principios de este este octubre y por los problemas detectados en las pruebas realizadas a más de dos mil mujeres con un diagnóstico dudoso ha acelerado el refuerzo del sistema sanitario ... público de Andalucía en muchos más ámbitos de los afectados por la detección precoz del mal oncológico.

La primera muestra de que la Consejería de Salud y Consumo, aún entonces llamada así, había pasado a la acción fue la inauguración de un centro de salud de Piedras Redondas, en la provincia de Almería, el 6 de octubre, cuando las disfunciones en los cribados eran una evidencia y una polémica ya con resonancias nacionales, y que corrió a cargo del presidente de la Junta, Juanma Moreno. Lo llamativo en ese momento fue que en ese acto no estuvo presente la quien aún era consejera de Salud, Rocío Hernández Soto, pero a los pocos días todo cuadró: el presidente anunció en una comparecencia pública su relevo por Antonio Sanz de un modo provisional, y al cabo de las semanas de una forma estable y con mando en la nueva cartera de Sanidad, Presidencia y Emergencias.

La actividad frenética que Sanz ha impuesto en la gestión sanitaria y la necesidad de contrarrestrar la ofensiva de la oposición política y el descontento de una parte importante de la ciudadanía ha obligado al Gobierno andaluz a volcarse para difundir las mejoras en el entramado asistencial del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Las más destacadas del último mes y medio son las siguientes.

Apuesta por la Inteligencia Artificial

El modelo de cribado asistido por Inteligencia Artificial (IA), un proyecto pionero desarrollado e implementado por el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, ha sido la piedra de toque que ha servido para engrasar el proceso de detección precoz y se ha demostrado ser un éxito rotundo: los estudios científicos que avalan su implantación concluyen que esta metodología detecta un 54% más de cánceres que el método tradicional. Este resultado, validado en Córdoba desde 2019, ha sido una de las razones para que la Junta de Andalucía anuncie una inversión de casi cuatro millones de euros en los próximos cuatro años.

El objetivo es extender este modelo de éxito a las ocho provincias, modernizando el Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y situando a la comunidad a la vanguardia tecnológica. El Hospital Muñoz Cariñanos -el antiguo Militar de Sevilla- es clave en la estrategia, ya que ha activado una sala de endoscopia y una aplicación especial con Inteligencia Artificial para mejorar el proceso de los cribados para prevenir el desarrollo de estos tipos de tumores.

Nueva unidad de día para trastornos alimentarios

Antonio Sanz inauguró a finales de abril el Hospital de Día Intensivo de Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA), que ya funciona en el Hospital Doctor Muñoz Cariñanos de Sevilla e incluido en el área sanitaria del Hospital Universitario Virgen del Rocío. El Hospital de Día en cuestión marca un hito porque funcionará de un modo ambulatorio -es decir, evitando la pernocta de los pacientes, sobre todo adolescentes y mujeres jóvenes- todos los días del año, incluyendo los fines de semana y los festivos.

El dispositivo da cobertura a toda la provincia de Sevilla, con lo que las personas afectadas por este tipo de trastornos «ya no tendrán que desplazarse a Málaga», como ocurría hasta ahora, precisó el consejero en la puesta de largo del servicio. En la capital de la Costa del Sol y en Granada es donde había hasta la fecha unidades para tratar los problemas en la alimentación, pero operan con un horario mucho más limitado y con menos recursos que la nueva de Sevilla para proporcionar una atención integral que va desde el propio cuidado sanitario al asesoramiento psicosocial hasta el apoyo educativo.

Más recursos contra el cáncer en la sangre

El cerco al cáncer cuenta desde hace un mes con 4,28 millones de euros más para desarrollar el proyecto 'CART_Andalucía', que busca nuevos tratamientos dirigidos a pacientes con males tumorales que afectan a las células de la sangre y al sistema linfático (como linfomas y leucemias). «El objetivo final del proyecto es desarrollar una terapia CAR-T más eficaz, segura y con menos efectos adversos, destinada al tratamiento de este tipo de cánceres», señaló entonces la Junta de Andalucía.

En la actualidad, las terapias CART no ofrecen una alternativa terapéutica del todo satisfactoria en parte de los pacientes, con recaídas en aproximadamente la mitad de los casos durante el primer año y medio tras el tratamiento, además de una toxicidad elevada, una duración limitada del efecto terapéutico y unos costes elevados, aspectos que el proyecto CART busca mejorar, señala Sanidad, Presidencia y Emergencias.

Reconocimiento a los profesionales del Virgen del Rocío ABC

Este mismo martes, los hematólogos del Hospital Universitario Virgen del Rocío han sido reconocidos por segunda vez como Unidad de Referencia en Terapias Celulares CAR-T con el premio 'Best in Class'. El director de la unidad de Hematología, José Antonio Pérez Simón, ha recogido en nombre de todo el equipo el premio en un acto promovido por Gaceta Médica, del Grupo de comunicación Wecare-U, y la Cátedra de Innovación y Gestión Sanitaria de la Universidad Rey Juan Carlos.

Un 'app' para la prevención de adicciones

La Junta ha anunciado este noviembre el desarrollo de una aplicación informática de gestión de programas de prevención de adicciones que estará lista antes de final de 2026. Esta aplicación informática, fruto del trabajo de la subdirección de Adicciones e Inclusión en estrecha colaboración con la Jefatura de Atención Social y Sanitaria de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA), tiene como objetivos conocer, a través del registro, seguimiento y evaluación, los programas de adicciones que se desarrollan en Andalucía; facilitar la coordinación de los programas que se desarrollan a nivel provincial; facilitar la gestión y ejecución a nivel local y compartir el conocimiento de los programas mediante un repositorio o banco de buenas prácticas.

Antonio Sanz enmarca esta iniciativa en la «revolución digital» que ha emprendido en la sanidad pública andaluza, «como estamos ya haciendo en otros ámbitos de la administración», y que se refleja, indica Sanz, en la nueva estructura de la Consejería, que ha recuperado como órganos directivos centrales la ahora Secretaría General de Investigación, Innovación y Salud Digital, así como la Dirección General de Cuidados, Atención Sociosanitaria, Salud Mental y Adicciones.

Nuevo Hospital de Día Oncohematológico de Málaga

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, acaba de inaugurar el centro de día oncohematológico del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria de Málaga, con el que asegura que se da «un paso muy importante en la mejora de la atención de pacientes con esta patología, un avance estratégico en la calidad asistencial, la humanización y eficiencia del servicio». Las obras de reforma y ampliación acometidas han contado un presupuesto total de cinco millones de euros, financiados por la Junta de Andalucía con fondos europeos. El centro de día triplica la capacidad que tenía antes y dispone del doble de sillones para tratamiento -31 ahora, frente a los 15 que tenía antes-. Además, cuenta con 12 puestos de camas para tratamiento y cuatro más en boxes de aislamiento independientes, 16 consultas de Oncología y otras ocho de Hematología -antes había siete y tres respectivamente-. Asimismo, incluye un nuevo servicio de Farmacia propio para la preparación, dispensación y distribución segura de tratamientos.

Apertura del centro de salud Rocío Soriano de Marbella

Moreno y Sanz inauguraron hace unas semanas el nuevo centro de salud de Ricardo Soriano, que abrió sus puertas con más de una veintena de consultas y equipamiento de última generación para dar cobertura a más de 20.000 vecinos. El nuevo centro de salud ocupa cerca de 2.000 metros cuadrados y dispone de 24 consultas, entre ellas una de cirugía menor, una sala de fisioterapia de gran amplitud y nuevos equipos como un mamógrafo de última generación, además de prestar servicios especializados que permitirán descongestionar el ambulatorio de Leganitos.

El presidente de la Junta recordó en la visita a Málaga que en los últimos 7 años «el cien por cien de los centros sanitarios de la Costa del Sol han sido objeto de mejora, parciales o totales con una inversión que suma los 350 millones de euros». En este contexto, la Junta también ha avanzado que la primera piedra del Tercer Hospital de Málaga estará puesta a comienzos de 2026.

Acuerdo con la AECC para afinar los cribados

Sanidad, Presidencia y Emergenciasha firmado un convenio de colaboración entre el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) para impulsar un proyecto pionero de apoyo a mujeres que participan en el programa andaluz de cribado de cáncer de mama. El convenio, con una duración inicial de doce meses prorrogables, establece mecanismos de seguimiento y control que permitirán analizar los resultados y detectar oportunidades de mejora en la atención ofrecida. El acuerdo tiene como objetivo reforzar la comunicación, la atención personalizada y la trazabilidad del proceso mediante la creación de un canal único de consultas, gestionado por el SAS, que permitirá a las mujeres recibir una respuesta rápida y segura a sus dudas durante todo el procedimiento de cribado.

Modernización del Centro de Consultas del Torrecárdenas

Sanidad, Presidencia y Emergencias acaba de inaugurar el nuevo Centro de Consultas, Diagnóstico y Tratamiento Bahía de Almería del Hospital Universitario Torrecárdenas que ha contado con una inversión de 34,8 millones de euros que incluye tanto la obra como el equipamiento tecnológico y que está cofinanciada con Fondos Feder React EU.

Antonio Sanz en las nuevas instalaciones del Torrecárdenas ABC

La puesta en marcha del nuevo edificio, que se hará por fases, arranca con las primeras seis consultas de Neumología. El resto de especialidades, que sumarán un total de 133 consultas además de dos hospitales de día, uno para tratamientos médicos y otros para tratamientos oncohematológicos, dos salas de radiología, dos salas de ecografía, un TAC y una resonancia magnética nuclear se irán incorporando de forma escalonada para duplicar la capacidad de respuesta actual del hospital. Las primeras consultas de Neumología, que estaban ubicadas en la planta -1 del edificio general de hospitalización, funcionan ya en este nuevo edificio y en total la especialidad contará con nueve consultas, seis de uso exclusivo y otras tres de uso polivalente.

Triaje con IA en las emergencias del 061

El servicio de emergencias del 061 está impulsando una línea de Inteligencia Artificial aplicada al triaje, a la predicción de la demanda y a la toma de decisiones clínicas, que será clave en el modelo asistencial. Esta se está aplicando para «mejorar la asignación de recursos de emergencias y lograr una reducción significativa de los tiempos de respuesta, aspectos claves que buscamos con la incorporación de las nuevas tecnologías unido al apoyo de los profesionales», señala Antonio Sanz.

Un equipo del servicio del 061 ABC

Con una duración de tres años, este proyecto investigará si la IA ayuda a agilizar la atención a las peticiones de asistencia sanitaria urgentes y emergentes, de tal forma que con los datos introducidos en el sistema por la persona que atiende la llamada en el centro coordinador del 061 y a raíz de las respuestas aportadas por el alertante, esta tecnología puede ayudar a predecir si se trata de una emergencia vital que necesita atención médica en un tiempo muy reducido, convirtiéndose en una herramienta muy útil para la toma de decisiones del médico coordinador que se encuentra en la sala.

Refuerzo de personal

Una de las ideas en las que ha insistido el Gobierno andaluz en los últimos dos meses es en el refuerzo del personal del Servicio Andaluz de Salud (SAS). La Oferta de Empleo Público (OEP) del SAS para 2025 aprobada en la Mesa Sectorial de Sanidad este mes prevé la creación de 2.167 plazas vinculadas a jubilaciones previstas en 2026 y 2027, de forma que se garantice el relevo generacional. La convocatoria general de nuevas plazas suma 10.289 puestos, que responden a la tasa de reposición máxima del 120% permitida para sectores prioritarios en los Presupuestos Generales del Estado prorrogados de 2023.

Del total de plazas, 4.271 corresponden con la tasa de reposición autorizada para el sector sanitario, mientras que 3.851 constituyen la tasa adicional, de las que 3.773 son de nueva creación. A estas se suman 2.167 plazas vinculadas a jubilaciones previstas en 2026 y 2027, garantizando que el relevo generacional se produzca con estabilidad y sin merma en la atención sanitaria.