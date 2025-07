Las carreteras de la costa andaluza vuelven a convertirse en una ratonera este verano

Los trayectos por carretera hacia las playas andaluzas vuelven a ser otro año más un auténtico infierno para los conductores, que sufren retenciones kilométricas casi en cualquier momento del día y horas de demora para llegar al destino. La falta de capacidad de las ... infraestructuras es cada verano más evidente con una afluencia de veraneantes que va en aumento y el retraso de los proyectos, algunos comprometidos hace más de dos décadas.

A ello se ha sumado decisiones como la esperada liberación del peaje de la autopista Sevilla-Cádiz sin haber construido los cambios de sentido ni las nuevas incorporaciones, lo que convierte a esta carretera en una auténtica ratonera de la que es imposible salir. Los ejemplos se multiplican a lo largo de la geografía andaluza, pues no hay provincia litoral que escape a los terribles embotellamientos de julio y agosto, ofreciendo la peor imagen de la comunidad más turística de la península.

Cádiz: el tercer carril de la AP-4

Hace dos años que el Ministerio de Transportes, todavía con Raquel Sánchez al frente, anunció el tercer carril para la AP-4 entre Sevilla y Las Cabezas, pero el proyecto avanza a un ritmo lento. Ya se ha adjudicado la redacción del mismo para los 41 kilómetros de este tramo, que es el más saturado, pero habrá que esperar al menos otros dos años más para que se vean los primeros movimientos de tierra.

La antigua autopista sufre una saturación sin precedentes que lleva a los conductores a utilizar la alternativa de la antigua nacional, con los riesgos de seguridad que eso conlleva para evitar los atascos. También sigue vivo el recuerdo del accidente de un camión que quedó en medio de la calada en julio de 2023 y que provocó el corte del tráfico durante más de once horas en plena ola de calor. Esta incidencia, que dejó abandonados en la carretera a miles de viajeros sin agua ni comida, fue lo que aceleró el anuncio. Por el momento sólo se ha adjudicado la redacción del tercer carril, quedan los nuevos accesos y cambios de sentido, fundamentales para salir de la autovía cuando empiezan las retenciones.

En ejecución está el conocido como nudo de Tres Caminos que es itinerario natural de los conductores hacia las playas de Chiclana, Conil, Vejer, Zahara y Tarifa. Estos destinos turísticos, que se desbordan cada verano y en los que sigue creciendo la afluencia cada año, tienen una enorme limitación en las vías de acceso.

El primer tapón es justo en este punto situado en la confluencia de los municipios de Puerto Real, San Fernando y Chiclana. El proyecto, anunciado hace más de treinta años, ya está en ejecución, pero avanza a un ritmo sorprendentemente lento. El pasado enero visitó las obras el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien compartió la previsión de que los trabajos terminarían a lo largo de 2027. La inversión ronda los 94,6 millones de euros y contempla la construcción de tres viaductos, un paso superior y la ampliación de la autovía A-48.

Huelva, el tercer carril a Matalascañas

La gran asignatura pendiente con las carreteras de la costa onubense es el tercer carril de la A-49. La saturación de esta autovía es máxima desde la misma salida de Sevilla. Ya en el Aljarafe se generan las primeras retenciones que no se alivian hasta llegar a Almonte. La ampliación de la capacidad lleva siendo una reclamación histórica a la que se ha dado una tibia respuesta. El Ministerio ha licitado la redacción del proyecto de esta ampliación sólo para el tramo entre Huelva y San Juan del Puerto con una inversión mínima de 14 millones de euros.

Esta previsión queda muy lejos de ofrecer una solución al asunto. Lo que sí avanza es el tercer carril de la A-483 entre Almonte y El Rocío, la conocida como carretera de Matalascañas. Esta vía es de titularidad autonómica y la Junta ha adjudicado por 25 millones las obras, que comenzarán a la vuelta del verano. Al fin ve la luz el proyecto, pero los municipios y, sobre todo, los veraneantes llevan treinta años de espera.

Málaga: el litoral se atasca en la A-7

La A-7 vertebra todo el litoral del Mediterráneo andaluz, desde Almería hasta Algeciras, pero en 30 kilómetros de la Costa del Sol, entre Fuengirola y Marbella se hace insufrible. El atasco cuando llega el verano es constante. Durante el invierno moverse por la costa desde Nerja hasta Manilva conlleva grandes de retenciones en los momentos claves. El acceso a Málaga desde el Este se ha quedado pequeño y la parte occidental no soporta más coches. La A-7 en la Costa del Sol roza los límites de su capacidad. Y eso cuando llega el verano empeora la situación de forma notable.

En una provincia que ha recibido en su aeropuerto de Málaga 2,6 millones de pasajeros este pasado mes de junio y que tiene solo una conexión ferroviaria de 30 kilómetros hasta Fuengirola, el coche es el vehículo para salir de esta infraestructura para la mayoría de los viajeros. Y ahí la A-7 tanto para la parte oriental como para la occidental es la vía de salida.

Así, ante la aglomeración, no hay día que no haya un accidente de tráfico que detenga la circulación en esta vía y cause kilómetros de retenciones, que son habituales durante el año, pero cuando llega julio con las vacaciones se multiplican, ya que se intensifican las llegadas al aeropuerto, a la estación de tren y las propias de familias con sus coches para pasar unos días de vacaciones.

La alternativa es la autopista más cara por kilómetro de España, además del único peaje que se conserva en Andalucía. Desde las instituciones se lleva años pidiendo que, en los momentos de más densidad de tráfico en la A-7, se liberen los pasos de la AP-7 para que se agilice la circulación, pero el Gobierno de España se niega. Pese a que la AP-7 en otros puntos de España como Cataluña está liberalizada y otros lugares del Levante se ha bonificado, en la Costa del Sol, donde ya se supera un flujo de 20.000 vehículos diarios, la única medida es la de una bonificación mínima de ocho céntimos por conductor sobre un ticket al pasar los tres peajes superior a los 20 euros por el recorrido que hay entre Mijas y Casares.

Granada: colapso en la A-44

El carril reversible de la A-44 en Granada parecía que iba ser la solución a los atascos en esta vía, que conecta Granada con Motril y la Costa Tropical, pero llegó julio y la tozuda realidad mostró que el carril no era suficiente y esta carretera se vio desbordada.

Desde primera hora de la mañana, con el inicio de la operación salida, la carretera se vio colapsada. La Dirección General de Tráfico (DGT) ya avisó que A-44 en Granada iba a ser una de las carreteras más afectadas por un incremento en la intensidad de tráfico. Por eso, con vistas a facilitar la movilidad y la fluidez en dichas carreteras, y velando por su seguridad vial, la DGT adecuó la instalación de carriles reversibles y adicionales con conos en las horas de mayor afluencia circulatoria. La idea era incrementar la capacidad de la vía, distribuyen el tráfico y alivian la congestión.

En este sentido, desde primeros de junio se estableció para los domingos por la tarde un carril en sentido contrario al habitual en la A-44 entre los kilómetros 158,500 al 143,520 y entre el 182,400 y el 168,400. Esta ampliación permite garantizar tres carriles de circulación continuos desde Motril hasta el enlace con la GR-30 en Otura. El objetivo era favorecer así una mayor fluidez del tráfico y reduciendo los tiempos de viaje.

Sin embargo, ya el primer fin de semana se registraron atascos en atasco desde el kilómetro 143,05 hasta el 145,85, entre las localidades de Otura y Padul. Además de entre el 150,2 de Padul y el 154,27 en Cozvíjar.

Almería: restricción de acceso en Cabo de Gata

Las aglomeraciones de coches en Cabo de Gata, en las carreteras estrechas de un parque natural protegido, han llevado a la Consejería de Sostenibilidad de la Junta de Andalucía a controlar los accesos a varias playas de Cabo Gata-Níjar por la afluencia masiva de vehículos en un espacio. Las restricciones están operativas desde el 21 de junio y estarán vigentes hasta el 28 de septiembre. El pasado año pasaron, principalmente en los meses de julio y agosto, 47.000 vehículos por este parque.

Para acceder a las playas de Mónsul, Genoveses o Cala Carbón, entre otras, los usuarios que deseen acudir a estas deben abonar un ticket de seis euros por vehículo para poder aparcar en una de las 399 plazas de estacionamiento acondicionadas a tal efecto. A eso se suma también el servicio de bus-lanzadera.

La barrera que da acceso a las playas está abierta hasta que se completa aforo, momento en el que se cerrará el acceso y se habilitará una zona de espera para un máximo de 30 vehículos. La medida trata de evitar los colapsos de años pasados, en los que las carreteras de Cabo de Gata se convertían en colas kilométricas de turistas esperando para darse un baño.