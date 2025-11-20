Carolina España, tras la condena al fiscal general: «Es el momento de abrir las urnas»

Las reacciones desde Andalucía al fallo del Tribunal Supremo sobre el caso del fiscal general del Estado se siguen produciendo, sobre todo en la bancada popular. Álvaro García Ortiz ha sido condenado a 7.200 euros de multa, dos años de inhabilitación y ... el pago de una indemnización de 10.000 euros por la revelación de datos de carácter confidencial de Alberto González Amador, pareja de la presidenta autonómica Isabel Díaz Ayuso.

La portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, señala que «es urgente que las urnas se abran en este país cuanto antes y así abrir un periodo no solo de regeneración política, sino también institucional», apunta la consejera del Economía.

«El gobierno de Sánchez ha llevado a este país a un deterioro del estado de derecho sin precedentes. Ya nadie puede entender a esta hora que el fiscal general resista en su cargo un minuto más».

Duro varapalo al fiscal

«Si no se va él, es que debe ser el presidente del Gobierno quien le pida que abandone», destaca España. «Para proclamar su falsa inocencia no tuvo ningún problema, y para exigirle a los medios de comunicación y a media España que se disculpasen, tampoco. Ahora es Sánchez quien tiene que disculparse ante todo, poner orden y, si no es mucho pedir, marcharse él también».

La portavoz compara esta situación con lo ocurrido con el Partido Socialista, que después de 40 años de Gobierno sufrió sendas hecatombes en las dos últimas elecciones. «Es lo que ocurre cuando no sabes irte, que te echan. Los gobiernos no están para crear problemas a la gente, sino para solucionarlos, y me temo que Sánchez ha llegado al punto de ser ya un problema para España».