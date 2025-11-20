Carolina España, tras la condena al fiscal general: «Es el momento de abrir las urnas»

Suscríbete a
Las reacciones desde Andalucía al fallo del Tribunal Supremo sobre el caso del fiscal general del Estado se siguen produciendo, sobre todo en la bancada popular. Álvaro García Ortiz ha sido condenado a 7.200 euros de multa, dos años de inhabilitación y ... el pago de una indemnización de 10.000 euros por la revelación de datos de carácter confidencial de Alberto González Amador, pareja de la presidenta autonómica Isabel Díaz Ayuso.

