Carolina España sobre la citación de los gerentes del SAS: "Los contratos salvaron vidas"

La exconsejera de Salud Catalina García, entre los exgerentes del SAS, Diego Vargas (izquierda) y Miguel Ángel Guzmán

La citación de los gerentes del SAS para declarar en el juzgado por los contratos de emergencia de la Junta de Andalucía entre los años 2021 y 2024 también ha salido a colación en la rueda de prensa posterior al consejo de gobierno, celebrado este miércoles en el palacio de San Telmo.

La portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, preguntada por el tema, ha dicho que esa citación supone que por fin «se va a poder aclarar» ante el juez todo correctamente.

Y que fueron los propios gerentes los que, en su momento, solicitaron «poder comparecer para contar su versión» y ha querido recalcar que el gobierno andaluz sí es un gobierno que «colabora con la justicia y la respeta» .

Por ello ha calificado como «correcta», la decisión del juez para que se puedan aclarar todas las cuestiones y se concluya que «todo se hizo correctamente».

En este sentido la portavoz ha recordado que está hablando de contratos «de emergencia» y que «salvaban vidas» en un período de Covid.

El Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla, que investiga el supuesto abuso de contratos sanitarios de emergencia ha citado a declarar en calidad de investigados a la actual directora gerente del SAS, Valle García Sánchez, y a sus dos predecesores en el cargo, Miguel Ángel Guzmán Ruiz y Diego Vargas Ortega, el próximo 25 de noviembre. Se les investiga por prorrogar contratos sin publicidad ni libre concurrencia con entidades privadas cuando ya había decaído la cobertura legal que amparaba este tipo de adjudicaciones bajo el paraguas de la pandemia.