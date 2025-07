Carolina España: «Montero se llevó a Madrid dos cosas, la corrupción y el infierno fiscal»

A punto de cumplir su primer año como portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, hace balance de un curso político especialmente bronco en la relación con la oposición, en el que ha hecho de los agravios a Andalucía su principal arma de batalla. La ley ... de amnistía, la financiación singular para Cataluña, la condonación de deuda, el desigual reparto de menores inmigrantes y de los fondos para la dependencia... La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos –su cartera no mermó cuando asumió la portavocía– considera todo esto un ataque frontal a la comunidad que ofreció a Juanma Moreno su primera mayoría absoluta hace tres años. Para esta entrevista, la consejera recibe a ABC en el Parlamento tras la última sesión de Pleno, reventada a conciencia por la bancada socialista y sólo unos días antes de que el Ministerio de Hacienda le ponga el lazo al 'regalo' de la financiación a la carta pactada con ERC del que mañana se desvelarán los detalles.

—Este lunes se celebra la comisión bilateral entre el Estado y la Generalitat para oficializar la cesión completa de la recaudación de impuestos a Cataluña. ¿Qué pasará con el sistema de financiación autonómico después de esto?

—El sistema de financiación autonómica es la gran mentira del PSOE y de la señora Montero, porque este sistema de financiación está obsoleto y cuando se aprobó en el año 2009 ya dijimos desde Andalucía que iba a ser lesivo y que nos perjudicaría. Fíjese si es lesivo que estamos perdiendo cada año 1.522 millones de euros (es el cálculo realizado por una entidad independiente, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada). Esto es que por cada andaluz percibimos 183 euros menos y si lo comparamos con un ciudadano de Cataluña son 214 euros menos. Es una auténtica injusticia que va contra el principio de igualdad de todos los españoles. Por eso, pedimos permanentemente que se haga una reforma del sistema. Y no solo lo hemos pedido nosotros, lo pedía también la señora Montero cuando era consejera en Andalucía y decía entonces que le faltaban 4.000 millones de euros al año. En definitiva, lleva siete años en el Gobierno y no ha movido ni un dedo, no ha hecho absolutamente nada para que se reforme el sistema de financiación y se haga justicia con esta tierra. ¿Pero por qué? Pues porque no se lo están pidiendo los independentistas, no se lo está pidiendo Cataluña. La política de la señora Montero es lo que exige Cataluña. Ella ha demostrado que si tiene que elegir entre Sánchez y Andalucía siempre va a elegir a Sánchez. Si tiene que elegir entre una financiación privilegiada para Cataluña o hacer justicia con su tierra, va a elegir la financiación privilegiada para Cataluña como lo está demostrando.

—¿Aceptaría una financiación singular para Andalucía?

—Una financiación singular significa que si en la Constitución y en las leyes está recogido que las comunidades autónomas reciben el 50% de lo que se recauda, que es lo que recibimos ahora mismo del régimen común, hay que cambiar todo el sistema para que, en este caso, se le entregue a una sola tierra el 100% de la recaudación. Por lo tanto, es una quiebra total de la Constitución, es un atentado al principio de igualdad y es, una vez más, una cesión a los privilegios del independentismo solo y exclusivamente para tener los sillones y permanecer en la Moncloa. Por lo tanto, una injusticia y una gran traición a Andalucía.

«El 80% de las nuevas empresas que se inscribieron en la Seguridad Social en 2024 son andaluzas»

—¿Cuál es la propuesta del Gobierno andaluz para reformar el sistema de financiación?

—Nosotros no queremos una financiación singular. Lo que tiene que ser es una financiación legal y eso significa que esté recogida en la Constitución. Y esta financiación privilegiada y singular hacia Cataluña no lo está. Por lo tanto, nosotros no pedimos una financiación singular, pedimos justicia. No queremos limosna, queremos justicia, lo que nos corresponde. Y por eso digo que mientras se reforma el sistema y nos dan lo que nos toca, se puede solucionar la infrafinanciación de las cuatro comunidades que estamos perjudicadas con un fondo transitorio de nivelación. Ese fondo necesita algo más de 3.000 millones de euros con los que se podría compensar el desajuste. No es tan complicado, cuando han querido dar dinero a otras comunidades lo han encontrado. Hemos visto que se le han traspasado 6.300 millones de euros a los Rodalies de Cataluña ¿y no hay 3.300 millones de euros para estas cuatro comunidades autónomas?

—¿Cómo gestiona su relación con María Jesús Montero desde que fue designada secretaria general del PSOE-A?

—Bueno, nosotros tenemos lealtad institucional al Gobierno de España y, por supuesto, al Ministerio de Hacienda, pero eso no quita que denunciemos que su actuación aquí no es digna de un político andaluz, de un político que quiera ayudar a su tierra. Ya le digo, en lo de hacer justicia con Andalucía, la señora Montero tendría que dar muchas explicaciones porque no sólo hemos conocido que se han perdido más de 1.000 millones de euros de los fondos FEDER, que seguramente tendrá alguna repercusión negativa para Andalucía, estamos viendo cómo se están comprando los votos que le hacen falta en el Congreso para mantenerse en la Moncloa con el dinero de todos los españoles. Desde que llegó al Ministerio sólo ha subido los impuestos permanentemente ¿y para qué? Para comprar esas cesiones al independentismo. Es una mentira tras otra. Dijo que iba a derribar El Algarrobico en cinco meses y ahí está, ya nos hubiera gustado que fuese verdad. Dijo que no habría financiación singular y el lunes se va a firmar...

«No queremos una financiación singular, sino legal, y eso significa que tiene que caber en la Constitución»

—Su departamento se encuentra ahora en la redacción de los presupuestos para el próximo año. ¿Hay margen para seguir bajando impuestos?

—Aquí quiero recordar que Andalucía se está transformando, una transformación económica que ha hecho que deje de ser el farolillo rojo y que empiece a liderar muchos aspectos económicos. Estamos creciendo por encima de la media desde que llegó Juanma Moreno al Gobierno. Tenemos más empresas que nunca, hemos superado a Madrid en número de empresas activas y estamos creando empleo por encima de la media. Tenemos un máximo histórico de afiliados a la Seguridad Social, que son más de tres millones y medio de andaluces y estamos en récord de exportación. El 80% de las nuevas empresas que se inscribieron en la Seguridad Social en 2024 son andaluzas, ocho de cada diez. ¿Todo esto por qué se produce? Se produce porque hemos creado desde Andalucía lo que yo llamo el ecosistema. Es estabilidad política, institucional, seguridad jurídica, moderación, estabilidad presupuestaria. Aquí cada año hay un presupuesto, cosa que la señora Montero incumple. Los ciudadanos deben saber que es una obligación constitucional presentar los Presupuestos Generales del Estado en el Congreso de los Diputados, independientemente de que no te los voten. Y todo ese ecosistema del que le hablo hace que se genere confianza, que la inversión quiera venir a esta tierra y que por eso se cree empleo. Aquí hemos hecho una revolución fiscal, hemos bajado todos los impuestos, hemos suprimido algunos o bonificado al 99% otros como el de sucesiones y donaciones, hemos eliminado el impuesto de patrimonio, hemos bajado el de IRPF, transmisiones patrimoniales de cara a la compra de una vivienda y, sin embargo, a pesar de haber bajado todos los impuestos, hemos recaudado más porque ahora, al ser atractivos, tenemos más personas trabajando, más empresas y, por lo tanto, hay una base de contribuyentes mayor. Tenemos 778.000 cotizantes más que en 2018 cuando llegamos al Gobierno. —El Gobierno quiere armonizar los impuestos. ¿Peligran las bajadas y bonificaciones implantadas?

—Hay que recordar que cuando Juanma Moreno llegó al Gobierno, el impuesto de sucesiones se bonificó al 99%, por lo tanto, las herencias de padres a hijos ya no tienen que pagar este impuesto. El problema es que este Gobierno del Partido Socialista está obsesionado con recaudar cada vez más, está obsesionado con asfixiar a los ciudadanos a impuestos. La señora Montero se llevó dos cosas de Andalucía a Madrid, el infierno fiscal y la corrupción.

—¿Cómo le afecta a Andalucía que no haya Presupuestos Generales?

—Nos afecta mucho, porque hay muchas partidas que quedan inmediatamente congeladas. Y además, que es lo peor, de alguna forma se está facilitando que el Gobierno administre discrecionalmente los ingresos para los territorios, según estima oportuno, porque recibe los ingresos, pero no ha actualizado las partidas. Por eso hay transferencias directas a Cataluña para el mantenimiento de los Rodalíes y aquí en Andalucía hay caos ferroviario porque no llegan los fondos para mantener nuestros trenes. Nos afecta a la dependencia. Hay un acuerdo por el cual el Gobierno tiene que abonar a las comunidades autónomas el 50% del gasto en dependencia, aquí en Andalucía el Gobierno sólo paga el 33% y el 67% lo abona Andalucía por ese mismo motivo.

—Se está dilatando la liquidación de la Agencia IDEA. ¿Cree que estará concluida en esta legislatura?

—La liquidación de la agencia IDEA es un proceso largo y yo creo que estamos ya en las últimas etapas. El objetivo era constituir TRADE y ya está funcionando prácticamente a pleno rendimiento. Es verdad que todavía queda una parte de liquidación y no es fácil, porque recordará que la agencia IDEA era uno de los mayores nidos de corrupción del Partido Socialista y, bueno, ha habido que abordar las cuentas, regularizar muchas cuestiones, pero estamos en los procesos finales y esperemos que cuanto antes pueda ser una realidad. Mientras tanto, estamos también a otras obligaciones, como la gestión de fondos europeos, que en Andalucía tienen muy buen nivel de ejecución. No hemos devuelto ni un solo euro a Europa, como no podía ser de otra manera.