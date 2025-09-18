Canal Sur presenta una programación 360º que «te invita a soñar» con Andalucía

Canal Sur ha presentado la nueva temporada de Canal Sur Televisión, Canal Sur Radio y CanalSur Más con una gala que se ha celebrado la noche de este miércoles, 17 de septiembre, en el Teatro Auditorio Riberas del Guadaira, en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra. La gala ha contado con la presencia del consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, el director general de la RTVA, Juande Mellado, la directora adjunta de CSRTV, Isabel Cabrera, el director de Innovación, Negocio y Comunicación de RTVA, Juan Vargas, el presidente del Consejo de Administración de la RTVA, Rafael Porras, y la alcaldesa de Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel Jiménez, entre otras autoridades, además de componentes del equipo directivo, parlamentarios y de contar con un fuerte respaldo de representantes de la industria audiovisual andaluza.

Este otoño, Canal Sur mantiene la información de cercanía y proximidad, el entretenimiento, una clara apuesta por nuestras tradiciones y fiestas, el cine y la innovación, que constituyen los ejes vertebradores de la programación ya consolidada e incorpora algunas novedades para este otoño, entre ellas un nuevo espacio televisivo que presenta Manu Sánchez. El programa 7.000 de Andalucía Directo, fútbol de Segunda División, nuevas voces y espacios en Canal Sur Radio, series de Anime en CanalSur Más y una decidida apuesta por el audiovisual andaluz son otras de las novedades que se han presentado en una gala muy emotiva y llena de sorpresas. Como el magazine de actualidad informativa y análisis que, en la noche de los jueves, presentarán Teodoro León Gross y Ana Cabanillas.

Canal Sur lleva la identidad andaluza al mundo. Es la ventana abierta a un alcance global, sin fronteras. A través de Televisión, Radio y Plataformas Digitales, Canal Sur cuenta historias que inspiran, informan y emocionan, conectando generaciones, sumando audiencias: creando comunidad. Es está una estrategia 360º para una radio y televisión en un mundo global, en constante movimiento.

Uno de los momentos más emocionantes de la noche fue al recordar 'In Memorian' a dos compañeros muy queridos: Ricardo Medina, creador de Andalucía Directo, entre otros formatos, y Ramón Alberca, productor de los Servicios Informativos de Canal Sur Televisión. El público asistente pudo disfrutar también de las actuaciones musicales de Pastora Soler, Mar Tiago y Antonio José.

Datos de audiencia del verano

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha dado la enhorabuena y las gracias a todos los profesionales de Canal Sur por su gran trabajo y ha destacado que «afrontamos un nuevo reto, la nueva temporada, pero lo hacemos partiendo de unos datos que avalan el camino recorrido estos últimos años». Antonio Sanz ha incidido en los datos de audiencia de julio y agosto, resaltando que «Canal Sur se ha consolidado como la tercera cadena autonómica de España y la televisión pública más vista por los andaluces en los últimos 12 meses».

Antonio Sanz también ha recordado que «seguimos desplegando una estrategia para el sector audiovisual con medidas y acciones para fortalecerlo«». Con ello se ha referido a la «apuesta clara del Gobierno andaluz por la industria audiovisual».

Por su parte, el director general de Canal Sur Radio y Televisión, Juande Mellado, ha agradecido a todos los profesionales de la radio y televisión pública de Andalucía y las productoras el trabajo que realizan a diario. Igualmente, Juande Mellado ha resaltado la apuesta de la dirección de RTVA por la innovación y la transformación digital de la empresa pública.

Canal Sur Televisión va a emitir «la mejor programación para todos los públicos», acorde a sus estándares de calidad y valores, como corresponde a su compromiso y vocación de servicio público. Una televisión de cercanía gracias a los Servicios Informativos, pendientes de toda la información puntual que pueda interesar al espectador para ofrecerla al instante desde cualquier rincón de Andalucía.

Los programa de Canal Sur Radio El grupo de emisoras de Canal Sur Radio mantiene la información como seña de identidad, con nuevas voces y programas de actualidad y especializados como principales novedades en esta temporada, que se estrenó el pasado 1 de septiembre. Entre las incorporaciones, la del periodista Juan Carlos Vélez, que conduce la primera parte de 'La Mañana de Andalucía'. Y en la tarde, Javier Benítez se hace cargo de un nuevo espacio, 'Andalucía Ahora', muy ligado también a la actualidad. La Semana Santa tendrá un mayor protagonismo en esta nueva temporada, con un programa diario en cadena, 'Evocación', presentado por Fran López de Paz.Radio Andalucía Información mantendrá el pulso informativo durante las mañanas y se centrará por la tarde en la cultura y los contenidos sociales.Canal Sur Radio y Televisión recupera uno de los géneros más emblemáticos y queridos por el público andaluz: el anime. Entre los títulos ya disponibles en la plataforma se encuentran clásicos como Detective Conan, Sakura y Monster Hunter, a los que se irán sumando en los próximos meses otras series que marcaron a toda una generación de jóvenes andaluces a finales de los años 90 y principios de los 2000. Entre ellas destaca Bandolero, una producción andaluza que se ha convertido en un referente del género.

Desde las 07:30 horas, toda la información de actualidad con 'Buenos Días', espacio presentado por Mari Paz Oliver al que le sigue 'Despierta Andalucía' (08:30 horas), conducido por Silvia Sanz, Sergio Morante y su grupo de colaboradores. Una combinación perfecta de información de actualidad y de interés general durante las primeras horas de lunes a viernes.

A partir de las 10:00 horas, Toñi Moreno conducirá 'Hoy en Día, con Toñi Moreno', que esta temporada estrena decorados. Con más información, entrevistas y debates sobre aspectos destacados que afectan a Andalucía. Después, 'Hoy en Día. Mesa de Análisis' (13:00 horas), con un tratamiento en profundidad de los temas más importantes de la jornada, presentado por Teodoro León Gross.

Los 7000 programas de Andalucía Directo

Esta temporada se celebrará, como un gran hito, la emisión del programa 7.000 de 'Andalucía Directo', con una serie de especiales desde distintas localizaciones en cada una de las provincias andaluzas. El programa 7.000 se cumplirá en la emisión del 13 de octubre.

En la nueva parrilla continuarán los espacios que constituyen su columna vertebral en la franja de tarde: 'La Tarde, Aquí y Ahora', con Juan y Medio y Eva Ruiz, 'Andalucía Directo', capitaneado por Modesto Barragán y su equipo de reporteros repartidos por toda la geografía andaluza y Enrique Sánchez con el programa de cocina 'Cómetelo', que dará paso al informativo Canal Sur Noticias-2.

Y en la franja de noche, los andaluces podrán seguir disfrutando con el concurso 'Atrápame si puedes' presentado por Manolo Sarria y otros espacios ya consolidados como 'Gente Maravillosa', de Toñi Moreno, con historias que emocionan y sus cámaras ocultas de denuncia social; 'El Show de Bertín' o 'Andalucía por el Mundo', entre otros espacios.

Y en noviembre, 'En Guardia 24/7', programa que conduce la periodista Cruz Morcillo, este año regresa con nuevas propuestas de patrullajes con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado así como con los equipos de emergencias de nuestra comunidad. Además, se realizarán entrevistas en profundidad a personas destacadas por su trabajo y actuaciones profesionales, poniendo en valor la labor que realizan día a día.