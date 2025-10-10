Suscríbete a
La Cámara de Cuentas recomendó a María Jesús Montero corregir «deficiencias» en el cribado de cáncer de mama y no le hizo caso

En 2011 detectó «debilidades» a la hora de evaluar el cumplimiento de los plazos de las pruebas y una falta de coordinación del SAS cuando la actual ministra era consejera andaluza de Salud

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero en el Congreso junto al informe de la Cámara de Cuentas que alertaba de las deficiencias
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero en el Congreso junto al informe de la Cámara de Cuentas que alertaba de las deficiencias abc
Antonio R. Vega

Antonio R. Vega

La Cámara de Cuentas de Andalucía plasmó en un informe de fiscalización publicado en febrero de 2011 un cúmulo de «deficiencias» que afectaban al programa de detección precoz de cáncer de mama durante el ejercicio de 2009 en hospitales gestionados por el Servicio Andaluz ... de Salud (SAS), bajo el mando de la entonces consejera de Salud, María Jesús Montero, hoy vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE andaluz. Pero no hizo caso a sus recomendaciones.

