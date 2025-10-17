La Cámara de Cuentas apunta escasez de coordinadores de trasplantes y que la falta de máquinas «impide aprovechar órganos»

La Cámara de Cuentas de Andalucía ha señalado sobre el proceso de donación y trasplante de órganos de la región la existencia de «un déficit de coordinadores», contabilizando 8,2 por cada millón de habitantes, cuando apunta que la media nacional ... es de 12. Y a esa menor proporción de recursos humanos añade también las características del equipamiento médico por cuanto apunta que «la carencia de estas máquinas en algunas provincias impide el aprovechamiento de algunos órganos para trasplante».

En cuanto a la equidad en el acceso a los trasplantes y en los tratamientos, señala el organismo de fiscalización externa que «es difícilmente cuantificable», aunque aclara que «se ha comprobado que la distribución de órganos y la gestión de la lista de espera se realiza conforme al principio de equidad».

La Cámara de Cuentas indica que en «los trabajos de campo se tuvo conocimiento de una gran variabilidad entre centros en las indicaciones de trasplante de pulmón», ya que en este sentido «pacientes con una misma afección podían ser incluidos o no en lista de espera para trasplante pulmonar según el centro o facultativo de adscripción».

Déficit andaluz en trasplantes

«Los datos de trasplante pulmonar y la lista de espera ponen de manifiesto una menor actividad en Andalucía respecto al resto de España», ya que explica aquí que aunque »se generan muchos pulmones (extracciones), el número de trasplantes es bajo en relación con la media nacional». Argumenta también el informe de fiscalización del ejercicio 2022.

Esta conclusión la respalda en la comparativa del dato nacional y el andaluz, ya que la cifra nacional presenta una tasa de un 64% de trasplantes de los pacientes en lista de espera, mientras que el andaluz es de un 43%.

Reconoce la Cámara de Cuentas que «en 2023 hubo un importante auge en los trasplantes pulmonares» por cuanto indica que en ese ejercicio, «se organizaron jornadas y cursos de formación para los neumólogos de referencia de distintos centros de Andalucía» con el objetivo de «incentivar las indicaciones de trasplante y agilizar las pruebas necesarias para que la decisión del comité de trasplantes sobre la inclusión o no de un paciente en lista de espera no se demore».

La autonomía de los centros hospitalarios en su abordaje de los trasplantes induce a «una heterogeneidad que puede influir en factores importantes en la actividad trasplantadora», tesis que sustenta en el caso de «los tiempos de isquemia fría en los trasplantes renales», actividad donde asegura que «pueden estar parcialmente determinados por la forma de organización de los hospitales».

Advierte también que la retribución del personal está relacionada con esa autonomía de los hospitales, que puede derivar en «inequidad en las retribuciones de los profesionales», ya que da cuenta del hecho de que la misma actividad del personal sanitario según el centro en que lo haga se traduce en que «perciben importes diferentes a modo de aliciente por la participación en los programas de donación y trasplante».

Donantes en los centros privados

Cámara de Cuentas abordando otros aspectos como el contraste entre la sanidad pública y la privada ya que señala que «apenas hay donantes procedentes de centros privados», después de describir que «hay ocho hospitales privados autorizados para la extracción de órganos» y que «solo uno de los donantes de órganos generados en 2022 procede de un centro privado».

Argumenta que el hecho de que haya un menor número de fallecidos susceptibles de ser donantes en los centros privados puede responder a «la falta de incentivos» al explicar aquí que «no hay compensación económica para los hospitales privados detectores», así como que «en caso de que haya un coordinador de trasplantes en el hospital privado, este recibe ninguna gratificación por la labor que realiza».

Cifras de trasplantes y origen en Andalucía

El trabajo de la Cámara de Cuentas se ha centrado en la Red de Coordinación de Donación y Trasplante de Órganos, así como de los cinco centros trasplantadores: hospitales universitarios Puerta del Mar de Cádiz (HUPM), Reina Sofía de Córdoba (HURS), Virgen de las Nieves de Granada (HUVN), Regional de Málaga (HURM) y Virgen del Rocío de Sevilla (HUVR).

Explica el trabajo de la Cámara de Cuentas que «el primer trasplante de órganos en Andalucía se realizó en 1978 (trasplante renal realizado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla), pero no es hasta 1991 cuando se crea la Coordinación Autonómica de Trasplantes de Andalucía (CATA)».

Andalucía registró un incremento del 24% en la actividad de donación de órganos respecto al ejercicio anterior, con 416 donantes, lo que elevó la tasa de donación a 48,9 donantes por millón de población (PMP), superando a la media nacional (46,3).

El número de trasplantes también se incrementó con 908 trasplantes de órganos, un 17% más que en 2021. En 2022 se realizaron 564 trasplantes de riñón, 228 de hígado, 43 de corazón, 54 de pulmón y 19 de páncreas.