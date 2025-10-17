Suscríbete a
La Cámara de Cuentas apunta escasez de coordinadores de trasplantes y que la falta de máquinas «impide aprovechar órganos»

Andalucía presenta una menor actividad de trasplantes pulmonares respecto al resto de España

Trasplante en el Hospital Reina Sofía de Córdoba
Trasplante en el Hospital Reina Sofía de Córdoba

La Cámara de Cuentas de Andalucía ha señalado sobre el proceso de donación y trasplante de órganos de la región la existencia de «un déficit de coordinadores», contabilizando 8,2 por cada millón de habitantes, cuando apunta que la media nacional ... es de 12. Y a esa menor proporción de recursos humanos añade también las características del equipamiento médico por cuanto apunta que «la carencia de estas máquinas en algunas provincias impide el aprovechamiento de algunos órganos para trasplante».

