La Virgen de Regla de Chipiona, primera procesión de España, que portará una reliquia de Carlo Acutis

Chipiona, una de las colonias veraniegas más conocidas de la geografía andaluza, se prepara para celebrar las fiestas anuales en honor a la Virgen de Regla, con la solemne procesión de la «Morenita» que tendrá lugar este 8 de septiembre como cada año por estas fechas. Sin embargo este será un día especial ya que además se convertirá en la primera procesión de España en portar una reliquia de Carlo Acutis, el joven italiano de 15 años que murió de leucemia y que acaba de ser canonizado en Roma por el Papa León XIV.

La Virgen de Regla, que sale este lunes en procesión como cada 8 de septiembre, será la primera en portar una reliquia del joven que ha sido denominado el 'santo milenial'. Se trata de una parte de pericardio del corazón del joven que ha permanecido durante dos meses en el santuario, donde ha sido venerado por miles de fieles y se han realizado numerosos actos en recuerdo del nuevo santo italiano. Este lunes parte del corazón del nuevo santo recorrerá las calles de Chipiona junto a su virgen.

Esta procesión, que este año será un poco más especial por portar el relicario del santo Carlo Acutis, llega después de una novena que han oficiado estos días tres sacerdotes predicadores, Fray David Jesús del Espino, guardián del convento franciscano de Benalcázar (Córdoba), P. Carlos Redondo, Párroco de San Marcos de Jerez de la Frontera y Fray Joaquín Pacheco, guardián del convento franciscano de Estepa (Sevilla).

Los actos marianos comenzaron el pasado día 29 de agosto, con los «Diálogos con María» a cargo de Mari Chari González Valdés y Manuel Pérez Rodriguez. El sábado tuvo lugar un multitudinario rosario de Aurora, que ha partido desde la Parroquia Nuestra Señora de la O hasta el Santuario de la Patrona y a las 11 de la mañana y luego la ofrenda floral a la Virgen de Regla, con la participación de 71 asociaciones y grupos finalizando con la intervención de la Rondalla de Tunos de la Universidad de Cádiz.

Está previsto que este lunes salga la patrona de Chipiona, portando la reliquia del joven Carlo Acutis. El martes será el tradicional besamanos a partir de las 17 horas.

La feria

La Velada de Regla, se inauguró en la noche de ayer viernes, en la plaza del santuario mariano, con espectáculos musicales en las casetas instaladas y un alumbrado extraordinario, que se inició, con la izada de banderas en su inauguración. Esta fiesta es «Declarada de Interés Turístico de Andalucía».

La Virgen «Morenita» siempre fue visitada por los hombres que se hacían a la mar, le rezaban pidiendo el éxito de los navegantes. Chipiona lleva viviendo bajo el patronazgo de la Virgen de Regla 417 años. El día 5 de septiembre del año 1954, es la fecha de la coronación canónica de la Virgen de Regla, hace 71 años, por el Cardenal de Sevilla, Don Pedro Segura. Los padrinos de coronación fueron los infantes Don Alfonso de Orleáns y Borbón y Dña. Beatriz de Sajonia e intervino como pregonero, el gaditano universal y poeta, José María Pemán.

El poeta dedicó su «Cantarcillo» a Chipiona y su Virgen de Regla. Decía: «Dos faros tiene que tiene, la playa de Chipiona: El uno canta y pregona, la tierra al barco que viene. El otro dice al que pene de dolor y desconsuelo: no llores tanto, deja el duelo, calma tu pena… ¡que aquí, junto a la arena, tienes el Cielo!. La playa tiene su faro y el Cielo tiene a María. Madre si yo me pierdo, di que fue buen acuerdo, por cielo y tierra, navegar por los mares, de los dos faros, que hacen los rumbos claros y los pesares. Madre si yo me pierdo, no tengas pena: que estoy junto a esa arena, del buen recuerdo, que tiene su atalaya con su corona… ¡Búscame por la Playa de Chipiona!»

Chipiona viste sus mejores galas en la fiesta mariana de su Patrona La Virgen de Regla a la que invoca como causa de alegría, torrente de gozo y gracia. Hoy los fieles le piden, su Protección y salud, especialmente para enfermos y navegantes.

El milagro de María

Santa María de Regla, virgen milagrosa, custodiada por la comunidad Franciscana de la Inmaculada Concepción de Chipiona, es uno de los Santuarios de la Iglesia Católica, mas importantes de Andalucía. Desde siempre han sido conocidos los muchos milagros realizados por su intercesión.

Uno de los mas antiguos, «el milagro de la Teja» data del año 1329 (siglo XIV). Cuentan que ocurrió en Sanlúcar de Barrameda cuando una mujer enferma le pidió a la Virgen su curación y quedó curada. Es uno de los muchos milagros que están expuestos en el camarín de la Virgen de Regla.

El mas reciente favor de Santa María de Regla, ocurrió en abril del 2013 a una niña de tres semanas llamada María. La pequeña fue diagnosticada de una enfermedad grave incurable. Los médicos dijeron que no podían hacer nada por salvarle la vida. La familia rezó a la virgen por su curación y al día siguiente de invocar a Santa María de Regla, los médicos quedaron sorprendidos, al ver que María estaba totalmente curada y sana.

María vive hoy con su familia en Chipiona, tiene 12 años y goza de muy buena salud, disfrutando del amor de sus padres, hermanos y familia y agradecida a la Virgen de Regla por el don de la vida.