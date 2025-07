Vandalismo en Chipiona: le cortan la cabeza a la estatua de Manolo Sanlúcar

La escultura del famoso guitarrista flamenco Manolo Sanlúcar' amaneció en la mañana del sábado, víctima de un gamberrismo violento, con graves daños en las manos, guitarra y sin cabeza, en la escultura que embellece el mirador del paseo marítimo de la playa Las Canteras de Chipiona (Cádiz).

Hace ahora un año, el 24-6-2024, dicha escultura, sufrió también otro atentado violento apareciendo volcada, rota la silla y su anclaje del pedestal del monumento.

ABC ha preguntado a transeúntes y personas que pasan todos los días por dicho paseo marítimo y manifiestan que hace dos noches, la escultura de Manolo Sanlúcar, estaba integra y por la mañana ya aparecía con los daños y sin cabeza, por lo que el causante o causantes de estos hechos delictivos, que no saben controlar sus bebidas y no saben divertirse sanamente, sin hacer daños, son personas a las que no les importan de atentar contra la historia, la cultura, la belleza turística, el mobiliario público, el arte, el flamenco, la música y que no conocen la educación y el civismo y solo disfrutan haciendo salvajismo.

Sin duda después de una noche frenética, al amanecer el día, se han ensañado por segunda vez con la Escultura del genio de la guitarra Manolo Sanlúcar, en este caso, no pudieron romper su anclaje y pedestal y los energúmenos poco les importó no respetar un monumento a un ser humano. que lo dio todo por la música a nivel nacional e internacional.

La escultura dañada es del artista escultor chipionero, José David Blanco, que supo esculpir magistralmente, Manolo con su guitarra, la que sonó en todos los continentes del mundo y así dicen su monumento: «Allí donde el flamenco se hace música y la música flamenco, suena «Manolo Sanlúcar».

