El TSJA condena a una mujer que fingió ser muda durante 16 años para cobrar una incapacidad

Algunas personas pueden llegar a extremos impensables cuando se trata de evitar el trabajo. Incluso fingir durante 16 años la imposibilidad de hablar. Es el caso que ha destapado un detective privado, tras demostrar que una mujer de Cádiz conversaba normalmente mientras disfrutaba de una incapacidad por mutismo. La mentira calló por su propio peso al preguntarle por una dirección a pie de calle y responder ella con perfectas indicaciones.

No fue hasta 2019 que la mutua de la denunciada empezó a sospechar que estaba siendo víctima de fraude. Desde 2003 y hasta 2019, su asegurada estuvo cobrando una incapacidad permanente absoluta por un diagnóstico de estrés postraumático que supuestamente derivó en un mutismo. Hasta que su psiquiatra comenzó a sospechar que se trataba de una simulación y dio la voz de alarma.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social no revisó el expediente hasta 2019, cuando la aseguradora presentó el informe del detective. Su contenido no dejó lugar a dudas: aquella mujer no padecía ningún tipo de dificultad en el habla. En ese momento, se procedió a denunciar por fraude a la supuesta afectada.

No le resultó complicado al investigador comprobar que la mujer hablaba con total normalidad: conversaba por la calle, charlaba con otras madres a la puerta de un colegio y usaba el móvil sin problemas. También publicaba comentarios en redes sociales, según el informe pericial al que ha tenido acceso el abogado Pere Vidal.

La guinda del pastel la puso al preguntarle por la dirección de una tienda de El Corte Inglés que se encontraba cerca. La denunciada indicó al detective cómo llegar sin ningún problema, sin reparar en que el momento estaba siendo grabado. Esas grabaciones en vía pública se admitieron como prueba en el juicio y siriveron para demostrar que no existía mutismo que justificara la incapacidad.

Con ello, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sentencia da por acreditada «una simulación del cuadro de pseudomutismo, o al menos una progresión o evolución muy favorable de tal cuadro pues ha desaparecido la sintomatología inhibida».

La mujer ha sido multada por temeridad, con una cuantía que va «de seiscientos a seis mil euros», según indica el artículo 75 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. El TSJA ha remitido el caso a la Fiscalía para que investigue si además incurrió en un delito penal. La Seguridad Social deberá decididir si le obliga a devolver la cuantía de las ayudas recibidas.