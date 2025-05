«Sufrimos un bloqueo político por parte de María Jesús Montero»

El Boletín Oficial del Estado recogía hace dos semanas una publicación muy esperada en Andalucía. Tres millones de euros para Morón y Rota por el uso militar de parte de su territorio, además de las poblaciones limítrofes. En los ayuntamientos gaditanos y sevillanos existía ... cierto nerviosismo pues no terminaba de concretarse esta indemnización, y el problema con la falta de nuevos presupuestos no hacía más que aumentar la alarma entre los dirigentes políticos.

Son 1,7 millones de euros para los municipios de Cádiz (Rota, El Puerto, Sanlúcar, Chipiona) y 1,3 para los sevillanos (Alcalá de Guadaíra, Utrera, Carmona, El Coronil, Los Molares, Montellano, Morón de la Frontera y Paradas). La satisfacción de estas localidades contrasta con el enfado y malestar de Barbate, que se siente agraviado. Son muchos años reclamando esa compensación por la presencia militar en la zona del Retín, un magnífico campo de pruebas para realizar operaciones anfibias a nivel internacional.

En la localidad barbateña ya han elaborado su plan de singularidad para reclamar esta indemnización porque esta 'ocupación' les impide desarrollarse. De momento no es que reciban un 'no', simplemente es que no hay respuesta. Y el alcalde lo tiene claro: todo obedece a un «bloqueo político» de parte de María Jesús Montero, la ministra andaluza de Hacienda que es la que debe abrir la mano. Ya le han escrito otra carta.

-El BOE ha publicado recientemente la indemnización con tres millones de euros a Rota y Morón ¿Hay noticias en Barbate sobre su reclamación?

-No, nada. Ninguna respuesta. Así que le voy a tener que mandar la cuarta o la quinta carta a la ministra de Hacienda (María Jesús Montero) porque, incomprensiblemente, no reconocen la singularidad del pueblo de Barbate.

-Hace poco que han empezado a reclamarlo con vehemencia. ¿Por qué esa tardanza?

-Es una demanda histórica pero nos culpaban de que no teníamos ningún proyecto redactado. Así que elaboramos el plan de singularidad, pero todo sigue parado. Es una petición totalmente justa. Me alegro de que se compense a Rota y Morón, y me parece hasta poco. Pero es que entre las dos son menos de lo que hay en Barbate. Son 800 hectáreas ocupadas y nosotros 5.400.

Es un problema porque no podemos desarrollarnos.

-Denuncia que, además, el Gobierno hace negocio con esa tierra que le sale gratis.

-Así es. Defensa incluso coge dinero del aprovechamiento de ese terreno. Compensaciones por parte de la OTAN, ya que es uno de los mejores campos de pruebas de operaciones anfibias; por aprovechamiento ganadero, también del corcho de los alcornocales, no paga el IBI rústico... Nada más que con los 150.000 euros que cobran a los ganaderos para que puedan pastar sus animales y los 400-500 mil euros por el corcho, hacen un buen negocio con Barbate, algo que me encanta. Pero deben tener sensibilidad con nuestra situación. Hemos presentado una iniciativa legislativa popular, luego al Parlamento andaluz... Sin noticias.

-La discriminación se da además con respecto a otro territorio.

-Está Rota y está Morón, pero también las Bardenas Reales. Es un campo de cabras, no tiene ningún valor, pero lo han peleado muy bien. El Gobierno lo alquila por 14 millones de euros al año. Con menos de la mitad de hectáreas de nuestro territorio y sin ningún tipo de valor turístico. Con nosotros nos aseguran que sólo puede ser a través de la expropiación y no por el alquiler. Se agarran a lo que le da la gana. Pedimos sensibilidad y consideración.

-¿Cómo afecta ese presencia en el desarrollo de Barbate?

-Tenemos el 83% de nuestro terreno ocupado, que no podemos gestionar: 40% militar, 40% el parque natural de la Breña y, el resto, marismas. Sólo contamos con un 17% libre y encima la servidumbre de Costas no me deja hacer nada.

-¿Y la relación de convivencia con los militares?

-No tenemos ningún problema con ellos. Todo lo contrario. La relación es excelente. Antes se pedía que se fueran los militares. Ahora, que se den compensaciones. Las generaciones futuras agradecerán que haya estado en manos de Defensa porque se mantiene este pulmón gracias a ellos. Hasta la ministra de Defensa (Margarita Robles) entiende la situación y nos apoya. Pero depende de Hacienda, de María Jesús Montero. Es un bloqueo político. Y para colmo, de una andaluza.

-¿Cuál es la cantidad que demandan en compensación?

-Reclamamos más de 400 millones de euros por 40 años de servidumbre y 4 millones de euros anuales. No ponemos ese número porque nos gusta; es el resultado de un estudio económico-financiero. No nos han dejado desarrollarnos. Por eso estoy deseando que la ministra Montero me diga día y hora para vernos. Pero me llegan comentarios que dice que 'siga esperando'.

-¿Existe alguna explicación a ese silencio?

-Barbate declaró a Montero 'persona non grata'. Arrastramos una deuda histórica en el Ayuntamiento porque la anterior administración (del PSOE) no quiso pagar ni Seguridad Social ni Hacienda. Una deuda que ahora mismo asciende a 83 millones. Por eso, me gustaría poder sentarme con la ministra y alcanzar un acuerdo. No entiendo este bloqueo político. No la conozco personalmente. Si no es desprecio, es falta de tacto lo que está haciéndole a este pueblo. Espero que responda a la carta de una vez.