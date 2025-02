Sale de Algeciras el último de los internos de centros de inmigrantes de España

Ya han quedado vacíos todos los Centros de Internamiento para Extranjeros de España ( CIEs ) tras la liberación de los últimos internos que quedaban en las únicas instalaciones que permanecían abiertas, las de Algeciras (Cádiz). El Gobierno culmina así con el plan marcado con motivo de la crisis sanitaria del Covid-19 para evitar el alto riesgo de contagio en estos centros.

En estas instalaciones quedaban cuatro internos , tres de los cuales salieron el martes y el cuarto, este miércoles, según ha confirmado a ABC la Plataforma Pro Derechos Humanos Andalucía ( PHDA ). Estas cuatro personas han podido salir de este centro gracias a contactos personales en nuestro país , no siendo necesario por tanto derivarlas a recursos asistenciales como ha ocurrido en otros casos.

El CIE de Algeciras se suma por tanto a los de Tarifa, Valencia, Murcia, Madrid, Barcelona y los dos de Canarias , que han ido cerrando paulatinamente y de manera temporal durante las últimas semanas por la pandemia.

Los CIEs son establecimientos públicos de carácter no penitenciario donde se retiene de manera cautelar y preventiva, y durante un periodo de tiempo que no puede exceder los 60 días , a extranjeros sometidos a expediente de expulsión del territorio nacional. Estas personas quedan en libertad si en ese plazo de tiempo no han sido devueltas a su país , ya que únicamente han cometido una falta administrativa al no tener los papeles en regla.

La pandemia por el coronavirus y el cierre de fronteras en Marruecos ha hecho que no puedan ser extraditados a su país de origen, procedimiento que se sigue con los inmigrantes irregulares del país alauita, por lo que el Gobierno, previa autorización judicial, ha ido desalojando los CIEs por cuestiones humanitarias, derivando a los internos a recursos familiares que tienen en España y a otros asistenciales. El Defensor del Pueblo también solicitó su puesta en libertad.

La llegada de inmigrantes irregulares durante la pandemia se ha reducido de manera considerable , por lo que quienes permanecían en los CIEs habían llegado poco antes de que se decretase el estado de alarma. De hecho, en el de Algeciras , una semana antes del 14 de marzo, sólo había 15 internos . El de la vecina localidad de Tarifa, con una capacidad para 40 personas, fue desalojado a los pocos días del estado de alarma.

Desde PHDA se pide que los CIEs no vuelvan a abrir por considerar que se trata de «cárceles racistas» donde se priva de libertad a personas que no han cometido ningún delito.