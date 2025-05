PP y VOX califican de grave error la reunión de González Laya con Picardo, que el PSOE cree histórica

La reunión que la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya , ha manteido este jueves en Algeciras (Cádiz) con el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, ha desatado una cascada de reacciones a nivel nacional pero también en Andalucía y en la provincia de Cádiz. Y es no había precedentes, al menos que hubieran trascendido, de un encuentro tú a tú entre un representante gubernamental español con un mandatario del Peñón. Exteriores habla de un encuentro informal en el que no se habló de soberanía porque «la postura española no ha cambiado».

Fue la propia ministra la que se encargó de informar de dicha reunión a través de su cuenta twitter y las reacciones no se han hecho esperar. Únicamente el PSOE sale en defensa de un gesto que PP y VOX han calificado de un error sin precedentes.

Así, el alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce (PP), denuncia que esta reunión perjudica los intereses de España y aclara que no conocía que se iba a producir: «Si lo hubiera sabido me habría atrevido a decirle que bastante metedura de pata tuvo Moratinos para volver a repetirla», refiriéndose a la visita que el exministro de Exteriores giró al Peñón en 2009.

En una entrevista en Canal Sur Radio, Landaluce, que también es senador, ha dicho que reunirse de manera bilateral con Picardo supone da r carta de naturaleza a Gibraltar «casi como un país soberano , de tú a tú entre dos países, y eso al final perjudica nuestra reclamación histórica sobre Gibraltar. Todo lo sea que le des carta de naturaleza a la fortaleza que reclaman los gibraltereños de país soberano perjudica a los intereses estratégicos de la diplomacia española y de la postura que España casi siempre ha tenido».

«Los gibraltareños están dando botes»

Según añade, los gibraltareños «están dando botes de alegría a Picardo porque aprovechan y son listos».

Por su parte, el Grupo Parlamentario VOX ha registrado este viernes una solicitud de comparecencia en el Congreso de González Laya por este encuentro, que considera supone una ruptura sin precedentes de la posición diplomática española con respecto de la soberanía del Peñón.

« Trescientos años de historia le han debido de parecer poco a una adanista que rompe una posición mantenida por todos los gobiernos que la precedieron», ha indicado el portavoz de Vox en la Comisión de Defensa, Agustín Rosety, diputado por la provincia de Cádiz.

Rosety ha cuestionado que González Laya haya conversación con Picardo sobre prosperidad compartida cuando, «precisamente Reino Unido está en una situación difícil para sostener la base militar del Peñón y Gibraltar se encuentra en una situación económica comprometida. Estamos ante un Gobierno sin estrategia ni visión alguna ».

«Es el camino lógico»

El PSOE no ha tardado en salir en defensa de la ministra. El vicesecretario general de este partido en Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix –también alcalde de San Roque-, ha calificado de histórico este encuentro: « Es un hecho histórico y lejos de ser un error , como lo quiere vender el PP, se ha abierto la puerta para superar escollos y buscar soluciones. Los responsables populares están muy alejados de la realidad de esta comarca , no sólo de sus problemas profundos, sino que parece que ni siquiera conocen los más superficiales y evidentes. Eso les lleva a desconocer, por completo, los intereses y compromisos que existen entre la ciudadanía del Campo de Gibraltar y la ciudad de Gibraltar».

Según este responsable provincial del PSOE, el PP «debería saber» que existen lazos de afecto, amistad, familiares, económicos y, sobre todo, laborales, para más de 10.000 españoles que trabajan en Gibraltar. «Tenemos que seguir estrechado lazos y relaciones, así como avanzar en los Memorandos de Entendimiento que se han ido alcanzando en materias como el medio ambiente, aduanas, policía, tabaco, fiscalidad, pero, sobre todo, en materia ciudadana», ha dicho.

Para Ruiz Boix, se trata del camino «lógico» y de la «senda que está recorriendo» el Gobierno de Pedro Sánchez y que está trazando desde la alta diplomacia la ministra González Laya, «razones todas para que intentemos construir un escenario proclive a la creación de sinergias y empleo una vez el Brexit se haya completado».

Al respecto, ha añadido que el PSOE quiere que el Campo de Gibraltar sea una zona próspera «y para eso necesitamos ir de la mano con la ciudad de Gibraltar, que tiene una alta renta per cápita frente a una comarca con grandes problemas de desempleo, razones más que suficientes para que alentemos a esas sinergias y para que existan encuentros y consensos entre ambos lados para construir un futuro conjunto beneficioso p ara los intereses de ambos lados de la Verja ».

Frente a esto, sostiene, el PP «inventa problemas de alfombras y palacios desde Madrid sin conocer lo más mínimo la realidad del territorio».