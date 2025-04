Mujeres policía de la Agencia Tributaria frente a frente contra los narcos del Estrecho de Gibraltar

«Hay que salir a cazar. Saben que cuando los coges en alta mar están perdidos. Es difícil pero el que la sigue, la consigue». Es la determinación de una de las 33 mujeres policía de la Agencia Tributaria en el Estrecho de ... Gibraltar.

Alba —omitimos su nombre real por cuestiones de seguridad—, es patrona de embarcación en el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) en la base de Algeciras (Cádiz). No es la única. Son cada vez más las mujeres las que abanderan la lucha contra el narcotráfico y el contrabando en la zona cero de estas organizaciones criminales.

En la actualidad, la presencia femenina en el SVA de Algeciras ronda el 25 por ciento , según explica su responsable, Lisardo Capote, una cifra impensable hace años. Todas están en primera línea. «La que no está en investigación está en operaciones, navegando, en el escáner… En funciones administrativas no tenemos ninguna. Son todas operativas ». No están sobreprotegidas ni infravaloradas por ser mujeres: «En absoluto. La Administración no hace distingos ni en sueldos, ni en obligaciones ni en responsabilidades ni en nivel de exigencia. Son uno más».

Como el resto de sus compañeros de Vigilancia Aduanera, estas funcionarias se juegan el tipo a diario contra los ilícitos, aunque lamentablemente siguen siendo los grandes desconocidos de la titánica lucha que se viene librando contra esta lacra en el Campo de Gibraltar.

Alba es gaditana y se incorporó a la base de Algeciras hace dos años. Sólo en el servicio marítimo del SVA en el Estrecho hay 14 mujeres: cinco patronas de embarcación, dos maquinistas y siete agentes.

«Es una base muy dura»

Para muchas de sus compañeras es un destino de aprendizaje pero Alba ha venido para quedarse : «Es una base dura. Requiere mucho sacrificio pero se aprende cada día. Cada jornada hay cosas nuevas porque los malos innovan y tú tienes que improvisar sobre la marcha».

No le teme a los narcos ni contrabandistas aunque reconoce que están crecidos: «No tienen ningún respeto hacia nosotros . Actualmente es más peligroso el trabajo en tierra, donde van más armados –armas blancas, táser- que los que van en embarcaciones. Hasta ahora no he temido por mi vida porque hay que hacer las persecuciones con cabeza».

Y es que estos funcionarios también se enfrentan a embestidas en el mar . «En esta zona hay gomas —como llaman a las embarcaciones neumáticas que se utilizan para el narcotráfico y el contrabando— a cualquier hora. Cada vez tienen motores más potentes. En diciembre intervenimos una enorme que estaba cargada con cinco toneladas de droga. Es una bestialidad comparada con las nuestras. Si te embiste una más grande, malo».

«Volverán, aquí les sale más barato»

La presión policial se ha notado. Los narcos del Estrecho se han expandido a otras provincias andaluzas pero Alba asegura que no hay que bajar la guardia: « Esto va por rachas . Cuando haya presión en aquellas zonas volverán aquí, donde todo es mucho más rápido y barato para ellos por proximidad».

El contrabando de tabaco procedente de Gibraltar es además continuo. Eso no ha parado según esta agente de Vigilancia Aduanera: «Eso es todos los días. Se esconden en lugares donde saben que no podemos meternos por calado o por altura. Lo tienen todo muy estudiado y son muy temerarios».

La jefa de una unidad contra el blanqueo, en su despacho Sergio Rodríguez

Hablamos con Triana —también nombre ficticio—, una madrileña que es jefa un grupo de investigación incluido en la Unidad de Blanqueo de Capitales. En su unidad, además de la investigación patrimonial y de blanqueo también combaten cualquier tipo de delito relacionado.

«Evidentemente casi todo está relacionado con el narcotráfico pero también hay otros perfiles que investigamos. Hay personas en esta zona que evaden fiscalmente mucha cantidad de dinero y que se pueden equiparar perfectamente al narcotraficante, como un empresario que debe 80 millones de euros . Es un narcotraficante a otro nivel, podríamos decir, un narcotraficante patrimonial. Lleva prácticamente toda la vida actuando así para deber tantísimo dinero. Y sigue trabajando, pero ahí estamos para impedirlo».

En su unidad también hacen trabajo de campo, es decir, participan en operaciones, tanto propias como de otras unidades, lo que la sitúa en primera línea de esta batalla.

Triana suele pedir las entradas más peligrosas en los registros, según confiesa, aunque reconoce que la parte humana es fundamental: «Tiendo mucho a negociar con los detenidos. La situación más fea es que haya menores , pero de eso ya me he enterado antes y siempre calmo a la madre para que los niños también lo estén», señala.

«No nos dedicamos al trapicheo en esta unidad»

«No basamos nuestras investigaciones en suposiciones sino en hechos probados. Cogemos a gente que merece la pena, que tiene mucho dinero y que en la mayoría de los casos forma parte de organizaciones. No nos dedicamos al trapicheo en esta unidad. Contra el que vamos es porque tiene pasta , bienes, coches…», cuenta.

La inspectora jefe de una unidad operativa consulta documentación Sergio Rodríguez

Laura —también nombre ficticio— es malagueña y con sólo 28 años está al frente de uno de los grupos operativos del SVA. Está por tanto en primera línea, a pie de calle, jugándose el tipo y con siete personas a su cargo. Contenedores, tráfico de drogas, salidas nocturnas para vigilar la costa como apoyo en tierra para la patrullera marítima... «Somos la policía en tierra».

Su percepción es lo que más incidencia tiene es la entrada de cocaína por el puerto de Algeciras y que el contrabando de tabaco es continuo. «Lo del tabaco ahora mismo es una locura. En una noche pueden salir de Gibraltar hasta 12 embarcaciones con tabaco».