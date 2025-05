Algeciras: los guardianes de Europa están en el Estrecho de Gibraltar

Es el Puesto de Control Fronterizo (PCF) de mayor carga de trabajo del conjunto de los del territorio español. En estas instalaciones, situadas en el puerto de Algeciras (Cádiz), son inspeccionadas más del 30 por ciento del total de ... las partidas a nivel nacional de importaciones y exportaciones de todo tipo de productos industriales, alimentos, productos de origen animal y vegetal y animales vivos.

Este espacio, situado dentro del recinto aduanero del puerto algecireño, realiza controles sanitarios de entrada y salida de la Unión Europea (UE) de productos procedentes de terceros países. Dichas inspecciones evitan así la propagación de enfermedades y preservan la salud de los consumidores, de las producciones ganaderas y vegetales, y de la fauna y flora silvestre.

Se trata del único PCF de España catalogado de primera categoría , lo que supone que funciona 24 horas al día los 365 días del año , y además tiene autorización de la UE para realizar importaciones y exportaciones de todo tipo de productos y de animales vivos.

El ritmo de trabajo es frenético pero meticuloso. Y no es para menos. Está situado en un puerto que cerró 2020, pese a la pandemia, con un tráfico total de 107 millones de toneladas de mercancías, lo que supone el 21 por ciento de lo que absorbe el sistema portuario español.

Interior de las instalaciones del PCF de Algeciras

El trabajo de en estas instalaciones se desvela por tanto fundamental para nuestra seguridad. El volumen de trabajo es inmenso. Los datos hablan por sí solos. El año pasado se inspeccionaron en este recinto más de 200.000 partidas de las que 72.255 lo fueron en el servicio de Sanidad Exterior (un 13,5 por ciento más que el año anterior); 9.815 en el Servicio de Sanidad Animal, que registró un leve descenso respecto a 2019 debido a la suspensión de los concursos y eventos hípicos; y 122.941 partidas en Sanidad Vegetal , donde el incremento fue de un 30 por ciento debido al cambio de la normativa comunitaria que entró en vigor en diciembre de 2019 y que obliga a que la práctica totalidad de los productos vegetales precisen de una intervención fitosanitaria.

En Sanidad, el PCF de Algeciras dispone de tres servicios. En Sanidad Exterior se lleva a cabo la inspección y el control veterinario de las importaciones de productos de origen animal y vegetal para consumo humano , el control de la mercancía no comunitaria para el aprovisionamiento de buques y la supervisión de los controles de partidas personales introducidos a través de los puntos de entrada de pasajeros.

El de Sanidad Animal conlleva la inspección y control veterinario de las importaciones y exportaciones de animales vivos y productos de origen animal, medicamentos veterinarios, productos zoosanitarios y para la alimentación animal; la supervisión de controles a animales de compañía introducidos a través de los puntos de entrada de pasajeros y el control de las condiciones de bienestar en el transporte de animales vivos con origen/destino terceros países.

Un inspector del PCF de Algeciras, durante el control fitosanitario a una sandía

En Sanidad Vegetal se lleva a cabo la inspección y control fitosanitario de las importaciones y exportaciones de productos de origen vegetal.

Además, está el Soivre , donde se realizan las inspecciones de productos industriales como componentes de automoción, muebles, material eléctrico, juguetes, textiles, calzado… La seguridad y los controles de calidad en este ámbito también son determinantes.

El engranaje debe funcionar a la perfección. Isabel Sánchez-Trasancos es la coordinadora del PCF de Algeciras y nos explica la dinámica de trabajo: «Cuando una mercancía llega a puerto tiene que pasar por el control de Aduana y en función del código identifica su naturaleza e indica las inspecciones a realizar. Una vez se sabe qué organismos van a intervenir se dirige a nosotros, nos presenta la documentación y comprobamos que ésta cumpla con la normativa comunitaria en el caso de importación. Todo lo que entra en la UE tiene que cumplir con nuestra normativa. Si está todo correcto pasamos al control de identidad. Miramos que lo que viene dentro del contenedor corresponde con la documentación aportada y por último, hay un control físico que depende del riesgo del producto y que consiste en una inspección física: temperatura, sacar muestras para analizar, exploración física en el caso del animal e incluso extraerle sangre. Una vez finalizados estos controles, si todo ha sido satisfactorio, despachamos la mercancía. De lo contrario, es rechazada ».

Esto no suele ocurrir. Según explica, el porcentaje de rechazo de mercancías es muy bajo: «Las mercancías que pasan por aquí suelen ser habituales, establecimientos y operadores conocidos, y por lo tanto, saben hacer bien el trabajo y lo presentan todo correctamente. Poner un contenedor en el puerto de Algeciras es muy caro y la mercancía que lleva es muy costosa. Todo el mundo se preocupa desde el origen hasta aquí en hacer su trabajo bien y que la mercancía venga en perfectas condiciones. El rechazo supone su devolución o destrucción, y el coste no compensa ».

El personal del PCF supone una garantía para nuestra seguridad y nuestra salud: «Nuestro objetivo es preservar la salud de los consumidores y que no nos vengan enfermedades infecciosas o plagas de otros países que entren en la UE y puedan arrasar nuestros cultivos o nuestra cabaña ganadera. Es fundamental el control a la entrada de la UE porque luego por territorio comunitario no hay más controles. Además, el estar libre de ciertas enfermedades nos permite exportar al exterior y todos los acuerdos bilaterales con terceros países están en base a eso. Se irían al traste de no ser así. Eso son millones de euros que perdemos porque esas exportaciones quedarían inmediatamente bloqueadas».

La carga de trabajo obliga además a que el de Algeciras sea el único PCF de España donde se trabaja sin descanso: a todas horas del día y todos los días del año. El tráfico con Marruecos obliga a ello para poder dar salida a las importaciones que consisten principalmente en productos frescos, como fruta, verdura, pescado, incluso viveros de marisco vivo. «Se trata de una mercancía muy perecedera que no puede estar horas en el puerto. Es necesario por tanto contar con este servicio para que cuando entren los camiones, sea la hora y el día que sea, se puedan despachar y darles salida», aclara.

A los descomunales volúmenes de mercancías se añade además otra complejidad, los cambios de normativa en los últimos años. «En importación ha habido bastantes cambios en los últimos años. La normativa comunitaria cada vez se vuelve más exigente y se tiende a incrementar los controles, todo ello para redundar en la seguridad alimentaria y evitar la introducción de plagas o enfermedades en territorio comunitario», indica Sánchez-Trasancos.

Imagen de la inspección a una partida de pescado

Un ejemplo es lo que ha ocurrido con los productos vegetales. Antes sólo estaban sujetos a control fitosanitario algunos, pero en la actualidad todos salvo cinco: banana, piña, coco, turión y dátil.

Al intenso tráfico con Marruecos se suman los procedentes de Asia, Sudamérica o Estados Unidos debido a la geoestratégica situación del puerto de Algeciras, a su conectividad y a los servicios que ofrece. «Nos llegan contenedores de todas partes del mundo porque Algeciras es la encrucijada de las rutas más importantes del tráfico marítimo internacional», añade la coordinadora del PCF.

La crisis sanitaria creada por el Covid-19 ha interrumpido el tráfico de pasajeros en el puerto de Algeciras, incluso la Operación Paso del Estrecho (OPE) quedó suspendida el pasado verano. Sin embargo, el tráfico de mercancías no ha cesado y el transporte de mercancías se ha revelado como esencial cuando casi toda la actividad quedó paralizada por el confinamiento.

Así, en el PCF de Algeciras, los indicadores han subido en el último año: « Lejos de bajar hemos crecido . Uno de nuestros servicios principales, el de Sanidad Exterior, se ocupa de los alimentos de consumo humano y esto se incrementó porque había una demanda importante. Llegaba muchísima mercancía y tuvimos que estar trabajando al mismo nivel. Estuvimos aquí dándolo todo. Los inspectores hicieron un trabajo impresionante en unos momentos de tanta incertidumbre y confinamiento. Había que garantizar el abastecimiento de estos productos y el PCF no podía parar ».

Sólo ha habido un servicio que bajó el año pasado, el de Sanidad Animal , algo que tiene su explicación: «Cada año crecemos pero este año hemos descendido. Algeciras es un punto clave de tránsito de caballos porque hay muchos concursos y competiciones en Marruecos, y también muchos equinos de África que vienen a concursar a Europa. Todo eso se eliminó de raíz».

Otro efecto de la pandemia ha sido el incremento de los productos vegetales , sobre todo fruta y verdura, respecto al año anterior.

Y al reto que ha supuesto la pandemia se suma el Brexit , algo que debido a la moratoria actual aún no se ha dejado sentir, al margen de que el tráfico de Reino Unido en este puerto no es importante respecto al de otros países. Sí le toca mucho más de cerca Gibraltar. «Al ser Reino Unido un tercer país, hay que hacer un control a la entrada y salida de la UE. En el caso de los productos de Reino Unido que van a Gibraltar, el control de entrada lo hacen en Calais cuando entra por Francia y a la salida lo hacemos nosotros, que es comprobar que esa mercancía procede de allí y verificar el precinto para que luego sea llevado en ferry hasta Gibraltar y no por carretera como antes. Una vez que la mercancía sale de la UE tiene que llegar directamente a su destino y la única forma de hacerlo en nuestro caso es por barco».