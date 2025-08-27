Hasta 15 rescates en las playas de Cádiz capital por el oleaje que arrasó con parte de la costa gaditana Durante la jornada se izó la bandera amarilla, pero a partir de las siete de la tarde se pasó a roja y se prohibió el baño La marea arrasa con la pasarela y el chiringuito de la playa de los Caños de Meca y deja daños en la provincia de Cádiz

Este martes, una impresionante marea arrasó con algunas playas de la provincia de Cádiz. Las embestidas del oleaje arrancaron la pasarela de acceso de la playa de los Caños de Meca, en Barbate, y también destrozó el famoso chiringuito, bajo el Pirata. El mar provocó numerosas intervenciones por parte del servicio de salvamento y socorrismo desde Rota hasta Tarifa: El Puerto, Cádiz capital, Conil, Barbate, Zahara de los Atunes... sufrían estas acometidas, que podrían ser causantes por el huracán Erin tras abandonar la costa este americana.

En el caso de la capital gaditana se tuvieron que realizar hasta 15 rescates, Los socorristas ayudaron a salir del agua a siete personas en los módulos de Delfines, tres en la zona junto la Ventorrillo del Chato y cinco en Santa María del Mar.

Todas fueron incidencias leves q no necesitaron primeros auxilios. Durante toda la jornada estuvo la bandera amarilla y sobre las siete y media se puso bandera roja en todas las playas por empeoramiento de la situación. Y se activó dispositivo en coordinación con Policía Local para pedir a los bañistas que salieran del agua, además de emitir mensajes por megafonía. Durante toda la jornada se emitieron también mensajes de precaución por el fuerte oleaje.

Con respecto a hoy miércoles, los servicios de playa están estudiando y valorando la situación.