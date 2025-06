El pueblo andaluz donde solo se trabaja cuatro días a la semana

Zahara de la Sierra (Cádiz) es un municipio coqueto, limpio y cuidado en la falda de un monte con un antiguo castillo, a cuyos pies un gran pantano ilumina el paisaje. Pueblo de tradiciones, como su procesión del Corpus, que este año cumple 525 años, ... y punta de lanza de la Reconquista, ya que fue la primera fortaleza nazarí en caer del Reino de Granada en 1483. Sus vecinos reconstruyen cada año esta victoria rodeados de un parque natural, donde habita una de las poblaciones de buitres más importantes del país. Hitos a los que ahora suma uno más. Esta semana, este pueblo del interior de Cádiz ha implantado la semana laboral de cuatro días a los 32 empleados municipales con el nuevo convenio. Es el primero de España que lo hace.

En realidad los empleados no reducen las horas de trabajo a la semana, pero se distribuyen de otra forma. «El nuevo reparto permite que se amplíen los servicios de atención al público. Es obligatorio, cuando se trabajan cuatro días, como mínimo echar una tarde. Esto significa que la administración va a dar también por la tarde el servicio», explica Santiago Galván, alcalde de Zahara de la Sierra, quien añade que la administración será «mucho más eficiente». «Podemos ampliar el horario del registro municipal para los trámites o estar operativa la Tesorería si algún vecino tiene un problema con un recibo de un impuesto, bancario o alguna duda», añade Galván.

El alcalde explica que la idea esta enfocada a que el Ayuntamiento de Zahara de la Sierra abra las puertas por las tardes a dar servicio. «En 2019 ya implantamos una cuestión aquí que se llama 'el Gobierno responde'. Todos los jueves por la tarde tenemos el Ayuntamiento abierto y, sin cita previa, los vecinos son atendidos por el alcalde y por los concejales. Estamos en el Ayuntamiento para atender todas las visitas. Ahora, además, habrá personal municipal para resolver cuestiones en ese mismo momento que puedan surgir a los vecinos», explica Galván.

Las nuevas jornadas laborales tienen también aparejadas medidas de flexibilidad horaria en la entrada y a la salida. «Aquí se puede entrar desde las siete de la mañana y se puede terminar hasta las once de la noche. Entonces adaptamos también mucho los horarios, pues la típica persona que tiene niños pequeños y que los tiene que llevar al colegio a las nueve, pues puede perfectamente entrar a las nueve y cuarto», detalla el regidor. «Si entro más tarde no tengo problema en recuperar por atrás con una hora más. Es muy cómodo», señala Auxi Rascón, que atiende a turistas en la villa medieval, donde cada año las tropas católicas trepan para librar al pueblo de los moriscos en la recreación histórica de octubre.

Vista de Zahara de la Sierra F. Silva

La nueva semana laboral repercute también en los servicios básicos. «En la ayuda a domicilio, donde tenemos más de 483 servicios semanales, si se trabaja por la tarde es hasta más tarde que ahora mismo. Eso quiere decir que esos empleados, esos días que hacen la jornada por la tarde, pueden dar un servicio que antes no se daba al usuario. Si una persona necesita el aseo personal a las ocho o a las nueve de la noche se va a poder hacer», reseña el alcalde.

Estos empleados antes estaban de ocho de la mañana a cinco de la tarde. En ese plazo de tiempo se tenía que hacer todo: el acompañamiento, las compras, el aseo personal y la limpieza de casa. «Ahora solo hay que reorganizar ese trabajo repartido en otras horas», recuerda Galván, quien dice que «es una ventaja».

«El servicio lo estamos mejorando y ampliando. Igual con la limpieza. Todo es medible, por tanto, todo se puede adecuar. Se sabe cuánto barre una persona en una hora en la calle. Eso lo puede hacer por la mañana o por la tarde. Además, por la tarde tiene la ventaja que si hay un acto vandálico o hay un coche que se avería y te mancha de aceite la vía pública, tienes personal para acudir de urgencia. Igual que a un evento a hacer una limpieza. Al tener personas por la tarde también están disponibles para hacer ese servicio que antes no estaban», explica el alcalde de Zahara de la Sierra.

La aplicación de esta jornada laboral nace de un estudio minucioso de las jornadas de sus empleadas durante meses. Ahí es dónde se han dado cuenta que, trabajando un día menos a la semana, pueden ser más eficientes en los servicios. Además, al tener personal en los horarios que antes se quedaban descubiertos, los empleados municipales deben hacer menos horas extra para cubrir los días que están fuera. «Al final se trata de ampliar los servicios públicos y de tener más horas de atención al ciudadano con el mismo personal, a la vez de que éstos sean más felices por tener más tiempo libre», resumen Santiago Galván.

Empleados felices 1. Daniel Luna, vigilante del pueblo, charla con una vecina. 2. Auxi Rascón fue de las primeras en querer acogerse. 3. El alcalde, Santiago Galván explica a ABC la medida y dice que sus empleados municipales «van a ser más felices». F. Silva

Cada área municipal ha sido analizada y acoplada, pero hay algunas que están pendientes. «Hay que ver opciones en la guardería. Hay que ver los cuadrantes, porque hay la posibilidad de poder hasta ampliar una hora mas el tiempo que está abierta y ayudar mejor a conciliar a los padres de los niños que están allí», apunta el alcalde, quien dice que los trabajadores del Consistorio que están en la calle aún no se han acogido a esta medida.

De hecho, el electricista del pueblo reconoce que entra a la siete de la mañana y que ahora hace jornada intensiva. Es lo habitual. «Los jardineros, limpieza, servicio operativo... Son empleados que hasta que no pase el verano no van a contemplar la posibilidad de la jornada de cuatro días, pero que cuando llegue septiembre van a ver bien la medida para tener más descanso», reseña Galván.

«Es buscar la eficiencia», apostilla Daniel Luna, que es uno de los vigilantes de seguridad del pueblo, que por dimensión no tiene cuerpo de la Policía Local y tiene solo un funcionario con dos ayudantes para cubrir la seguridad en el municipio, en la playita que tiene en uno de los yacimientos del río o para controlar servicios como el mercadillo. «Es un pueblo seguro, pero hay muchos turistas y hay que estar atentos por si se desorientan o se quejan por algo. Además, al ser uno de los pueblos más bonitos de España y estar catalogado así pues hay una normativa muy estricta para las marquesinas o los carteles que los negocios pueden poner en la calle», apunta Luna.

A los que brinda seguridad al pueblo, que tienen obligación de trabajar los fines de semana, la medida le da una mayor descarga. «Este es un trabajo que genera más un cansancio mental que físico. Por eso, el tener tres días de descanso nos va a ayudar a desconectar mejor y estar más preparados», asevera el vigilante de Zahara de la Sierra, quien dice que ahora va a tener más tiempo para estar con los niños y vivir con menos presión mental.

Turistas en una de las calles de Zahara de la Sierra F.S

La medida ha sido acogida muy bien por los empleados municipales. «Vamos a poder hacer cosas que habitualmente no podemos porque estamos trabajando, como por ejemplo actividades del colegio de nuestros hijos o gestiones para las que tenemos que pedir horas porque solo se puede ir a hacerlas por la mañana. Es una medida que nos va a permitir conciliar mejor con nuestras familias. Estoy viendo cómo lo hago para poder cuadrar horarios en casa. Aún no me he acogido, pero no tardaré en hacerlo», apunta Pepi Calle, la técnico de empleo de este consistorio gaditano.

«Ya he pedido acogerme. Sobre todo voy a descansar, ir a la peluquería, poder desayunar tranquila un día a la semana, sin las prisas de tener que venir a trabajar», añade Auxi Rascón, quien explica que a la hora de viajar, el tener un día libre más a la semana va a beneficiarlos. «Los billetes de un avión no tienen el mismo precio un jueves o un lunes que el fin de semana. Vamos a tener más tiempo para estar con la familia y poder hacer cosas con los niños», apunta esta empleada.

Además de buscar más eficiencia, el alcalde cree que la medida hará que los empleados municipales vayan más contentos a trabajar. «Estarán mucho más felices, porque tienen mucho más tiempo libre. Se es más eficiente cuando uno está feliz y es algo que cualquiera que se lo intenta aplicar a sí mismo lo va a comprobar. Al descansar tres días estoy convencido de que van a ser más felices y eso nos beneficiará en su trabajo», concluye Galván.