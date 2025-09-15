El PSOE abre expediente informativo a la concejala de Arcos acusada de amaños

La concejala del PSOE en Arcos de la Frontera, María José González Peña, ha sido procesada por un presunto amaño en un proceso de oposición municipal con el objetivo de colocar a una aspirante como funcionaria interina a cambio del voto de su ... familia en las elecciones municipales de 2019. El caso, que instruye un juzgado de Arcos, ha provocado la reacción inmediata del Partido Socialista, que ha abierto un expediente informativo a la edil.

Según el auto judicial, González Peña habría facilitado a la candidata Manuela F. N. tanto el examen tipo test como el caso práctico de la plaza de 'Oficial de Inspección' incluida en la Oferta de Empleo Público de 2018. En grabaciones que forman parte del sumario, la concejala aparece concertando con la aspirante detalles sobre su currículum y los cursos realizados, aludiendo a que el PSOE «sabía lo que se iba a hacer con Manoli».

La Fiscalía de Área de Jerez inició la investigación y, tras las diligencias, el juez ha dictado procedimiento abreviado por presuntos delitos de prevaricación y revelación de secretos, aunque no descarta otras imputaciones. La causa se encamina ahora hacia la apertura de juicio oral.

Mientras tanto, González Peña ha tramitado su baja como militante del PSOE, aunque mantiene su acta de concejal en el Ayuntamiento de Arcos.

En rueda de prensa, el secretario de Organización del PSOE de Cádiz, Juan Cornejo, ha respondido a este periódico que el partido tuvo conocimiento del caso «por un medio de comunicación» y que, a raíz de ello, se ha abierto un expediente informativo desde la Ejecutiva provincial «en coordinación con la Federal y la Regional».

Recorrido judicial

Cornejo ha subrayado que «tenemos una compañera en diligencias previas y el partido tiene la obligación, porque así lo marcan los estatutos, de pedir explicaciones y saber qué ha pasado en este asunto».

El dirigente socialista ha insistido en que el PSOE actúa «según marcan los estatutos» y «siempre con respeto, por supuesto, a la justicia», al tiempo que ha aseverado que la organización está recabando información para el expediente interno.

El auto del juez cierra la fase de instrucción y da paso a la apertura de juicio oral. Será entonces cuando se determine la responsabilidad penal de la concejala y de la funcionaria interina beneficiada.

Por ahora, el caso supone un duro golpe político en Arcos de la Frontera y añade presión sobre el PSOE gaditano, que trata de blindarse institucionalmente ante un proceso judicial que apunta a prácticas clientelares en un concurso público.