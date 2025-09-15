Suscríbete a
El PSOE abre expediente informativo a la concejala de Arcos acusada de amaños

La dirección provincial actúa en coordinación con la Ejecutiva Federal y Regional, mientras la causa judicial avanza hacia juicio oral

La edil del enchufe en las oposiciones de Arcos deja el PSOE pero no su acta de concejal

«A ver adónde echáis el votito. Habla con tu marido, tu madre, tus hermanas...», los audios que prueban el enchufe del PSOE en Arcos de la Frontera

La concejala de Arcos bajo sospecha, María José González
Esther Macías

Cádiz

La concejala del PSOE en Arcos de la Frontera, María José González Peña, ha sido procesada por un presunto amaño en un proceso de oposición municipal con el objetivo de colocar a una aspirante como funcionaria interina a cambio del voto de su ... familia en las elecciones municipales de 2019. El caso, que instruye un juzgado de Arcos, ha provocado la reacción inmediata del Partido Socialista, que ha abierto un expediente informativo a la edil.

