El PP de Cádiz: de arrasar con mayoría absoluta a perder las elecciones generales en solo dos meses

El PP ganó las elecciones del domingo en Andalucía. Eso es indiscutible gracias a los 1,558 millones de votos que cosechó en la comunidad. Sin embargo, fue un triunfo incompleto, puesto que el partido de Alberto Núñez Feijóo se dejó, además de votos y escaños, circunscripciones clave por el camino.

Es el caso de Sevilla. La provincia, que en las autonómicas dio la victoria a Juanma Moreno, negó a Feijóo el mismo resultado. Fue María Jesús Montero quien se hizo con la victoria en una plaza tan simbólica como la capital de Andalucía.

Pero hay más casos paradigmáticos del retroceso del PP de Feijóo en Andalucía con respecto a lo conseguido en las municipales de mayo o las andaluzas del año pasado. Como, por ejemplo, Cádiz. Este es el perfecto resumen de lo que ha sucedido con el PP en Andalucía en estas elecciones en las que el candidato no era Moreno. En mayo el ahora alcalde, Bruno García, se hizo con una mayoría absoluta de 14 concejales, una subida de ocho.

El PP de Cádiz venció a Adelante Andalucía, que llevaba ocho años gobernando la ciudad y se hizo con el bastón de mando en condiciones de hacerlo, además, en solitario, sin hipotecas. El partido celebró la figura de García, diputado andaluz hasta ese momento y una de las figuras del PP andaluz a la imagen y semejanza de Moreno.

Y, sin embargo, en las generales, el PP no ha ganado. De hecho, los populares han quedado segunda fuerza, por detrás del PSOE de Pedro Sánchez. La diferencia de voto no es mucha, pero el caso es que no ganan. Hay, incluso, cierta pérdida de apoyo con respecto a mayo. Son solo dos meses lo que distan una elecciones de otras. Y, sin embargo, el resultado es opuesto. De ganar a quedar segundos. De arrasar en Andalucía a ceder espacios al PSOE, que ha sabido ocupar.