La playa de Caños de Meca sigue sin arena ya en verano: «Esto es un desastre»

La costa andaluza ha sufrido este año el fuerte embate de los temporales. De ese tren de borrascas que dio oxígeno los pantanos y asoló parte de las playas de la Comunidad. La falta de actuaciones de la administración, o la lentitud característica de ... la burocracia, ha propiciado que ya en plena temporada estival y a un paso de la vacacional, muchos puntos del litoral registren severos problemas tanto por falta de arena como por deterioro de los accesos.

Caños de Meca, en Barbate, en Cádiz, es un caso paradigmático. Es uno de los destinos preferidos del turismo (sobre todo nacional) y símbolo de la costa gaditana y de la región. Situada junto al Faro de Trafalgar, con un ambiente propio y diferente, concita a numerosos veraneantes que disfrutan de un escenario paradisíaco. Y son muchos los vecinos que ingresan importantes dividendos en una zona, además, con la lacra del desempleo, la droga y una desigualdad evidente.

Pues ahora mismo, prácticamente no hay playa. Todo son piedras. El concejal barbateño de la rama, Juan Miguel Muñoz, asegura que «los caños de Meca es ahora mismo un desastre en todos los sentidos».

Manifestación en Barbate

Ya se lanzó la alerta hace aproximadamente un mes, cuando con la llegada del tiempo los visitantes observaron el lamentable estado de la playa. No hay arena y, como consecuencia de ello, existe un enorme desnivel en los accesos. «Tras bajar la escalera, hay que saltar más de un metro. Y otro acceso, en lugar de arreglarlo, lo han tapado con un muro», lamenta el edil.

Los vecinos de Barbate se movilizaron con una manifestación junto al Faro, reclamando a la Demarcación de Costas que actuarán para que no se pierda esta joya de su patrimonio. Hicieron reaccionar al Gobierno, pero semanas después «no han hecho nada. Pude reunirme tanto con Autoridad Portuaria como el responsable provincial de Costas. Y todo sigue igual».

Además, Juanmi Muñoz ya advierte de que «no van a hacer nada. El jefe de la Demarcación de Costas, Patricio Poullet, asegura que es una playa mareal y que hay que esperar porque la arena está en el arrecife de coral frente a la playa del pirata. Que va a volver. Pero es que eso es mentira». Lo asegura por los testimonios de quienes cada día amanecen en los Caños y conocen su playa al dedillo. «En 2016, 2017 y 2019 se hicieron aportes de arena importantes. No se puede hacer cada año por cuestiones económicas, pero es que la actuación es urgente».

«La playa tiene un aspecto lamentable, sólo piedras, y la situación es caótica», denuncia. Además, el malestar se ha multiplicado «porque han retirado arena de la zona junto al faro y, en lugar de dejar algo aquí, se la han llevado a Camposoto (San Fernando). Por no hablar de que la zona es actualmente inaccesible».

Asegura que «los hosteleros ahora mismo echan fuego, pero yo más presión no puedo hacer. Es que no me quieren recibir». Pide a los vecinos que ejerzan presión porque es algo que atañe a todo el pueblo. «Ha sido una temporada de fuertes tormentas, era necesaria la intervención».

Es la enésima denuncia del pueblo de Barbate, que se siente machacado por el Gobierno, pues se une a la reivindicación de una indemnización por el uso militar de la Sierra del Retín. El broche ha sido que del 2 al 6 de julio habrá cortes en algunas carreteras, como la del acceso a Zahara de los Atunes, y el cierre de la playa de Pajares, por maniobras del ejército. En pleno verano, en temporada alta.