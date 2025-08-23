Un pescador muere tras caerle una piedra de grandes dimensiones en el espigón junto al Puente de la Constitución de Cádiz La piedra le aplastó de manera accidental y los sanitarios no pudieron hacer nada por su vida

Un trágico accidente le ha costado la vida a un pescador en Cádiz capital. Un hombre de 48 años de edad ha fallecido este sábado tras caerle encima una piedra mientras pescaba en un espigón ubicado en las inmediaciones del Puente de la Constitución de 1812, según ha confirmado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

El aviso se recibió sobre las 14,15 horas a través de un testigo, quien alertó al 112 de que una piedra de grandes dimensiones había caído encima de la víctima tras haberse apoyado cuando estaba pescando en la Glorieta Donante de Sangre, intersección con la avenida de la Bahía. Como recoge LA VOZ de Cádiz, el hombre estaba pescando junto a su padre cuando una de las grandes piedras del espigón se desprendió y cayó sobre él.

Acto seguido, la sala coordinadora activó un despliegue de sanitarios, bomberos, policía local y nacional. Fuentes policiales confirmaron el fallecimiento del varón, del que aún se desconocen datos, y la Policía Judicial se ha desplazado hasta el lugar de los hechos para llevar a cabo el levantamiento del cadáver.

Tanto el alcalde de la ciudad, Bruno García, como el responsable de Mantenimiento Urbano, Juan Carlos Teruel, se han personado en el lugar del accidente.

