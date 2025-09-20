Muere el ocupante de una narcolancha al chocar con una embarcación de Guardia Civil en Algeciras El incidente ha tenido lugar cuando los agentes trataban de impedir que los traficantes alijaran varios fardos de hachís en la costa

Un ocupante de una narcolancha ha muerto en la madrugada de este sábado, 20 de septiembre, tras producirse una colisión contra una embarcación de la Guardia Civil en aguas del Estrecho, en Algeciras (Cádiz), según han confirmado fuentes del Instituto Armado a Europa Press.

Por su parte, la asociación Jucil ha lamentado a través de su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter) la muerte de uno de los ocupantes y ha indicado que el accidente se ha producido durante una operación contra el narcotráfico llevada a cabo por la Benemérita.

«La labor de la Guardia Civil se desarrolla en condiciones de alto riesgo. Nuestro reconocimiento y apoyo a quienes la ejercen con entrega y profesionalidad», ha incidido la asociación. Por el momento, no hay detenidos por este incidente y la Guardia Civil ha abierto una investigación.

El suceso ha tenido lugar durante una vigilancia del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, cuando la embarcación, ocupada por un número de personas que no ha trascendido, y que estaba cargada de hachís, ha colisionado contra la embarcación 'Río Navia' del Instituto Armado.

