Muere el gaditano Manolo Bernal, locutor de radio, cofrade y carnavalero

Cádiz llora la inesperada pérdida del emblemático periodista y comunicador Manuel Bernal Andamoyo, conocido como Manolo Bernal. Ha muerto este miércoles a los 62 años en su ciudad natal, Cádiz.

Nacido en 1963, Manolo Bernal tuvo una trayectoria profesional que lo vinculaba con la vida cultural y religiosa de la ciudad. Fue una figura reconocida en el ámbito de la radio, gracias por su labor durante décadas como colaborador de la Cadena COPE.

Bernan fue una voz inconfundible para los oyentes durante el Carnaval de Cádiz narrando el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas. Su hija Macarena siguió también su estela en la emisora de radio, contanto el concurso del Falla junto a su padre y Fernando Crespo, voz de la fiesta gaditana durante años en COPE.

El comunicador también era un reconocido cofrade, hermano de la cofradía de Vera Cruz y también formó parte del grupo fundador de la banda Rosario de Cádiz. «Yo digo que nace porque en mi casa no puedo decir que mis padres lo fueran excesivamente; igual que mis hermanos, que tengo algunos que les gusta y a otros que no. Es más, a mí nadie me obligaba ir a los oficios y yo iba porque me gustaba. El cofrade se hace, lo tengo claro», decía no hace mucho en una entrevista en La Voz de Cádiz.

Su pasión cofrade le hizo también vivir la Semana Santa de Sevilla, donde durante décadas ha estado contando la semana de pasión en COPE Sevilla. Bernal era hermano también de la hermandad de la Macarena de Sevilla, uno de los más antiguos precisamente, acompañando siempre a la gran devoción hispalense cada Madrugada de Viernes Santo.

Además de su labor como comunicador, Bernal desarrolló su carrera profesional como docente. Estuvo vinculado al Instituto de Educación Secundaria San Severiano de Cádiz, donde impartió clases hasta fechas recientes. Su faceta como profesor fue otra vía a través de la cual dejó una huella humana y profesional en las generaciones más jóvenes.

Su cuerpo será velado en el Tanatorio de Servisa de Cádiz desde las 13:00 horas de este jueves. Descanse en paz.