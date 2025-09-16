El 'milagro' de San Carlo Acutis en Chipiona: una niña curada tras los rezos de su abuela en Regla

La reliquia de San Carlo Acutis, el joven italiano canonizado recientemente por el Papa Leon XVI en Roma , y conocido como el santo milenial, recorre el mundo y desde el pasado mes de julio se encuentra en el Santuario de Nuestra Señora de Regla de Chipiona, custodiada por la Orden Franciscana de la Inmaculada Concepción.

Su presencia en la localidad gaditana ha generado una profunda devoción entre fieles y enfermos, en virtud de la estrecha relación fraternal que une al convento chipionero con la comunidad franciscana de Asís (Italia). Después de que el pericardio del santo italiano permaneciera durante varias semanas custodiado en el santuario de Regla y saliera el pasado 8 de septiembre junto a la virgen, convirtiéndose en la primera procesión de España en portar una reliquia del santo, ahora recorre los hospitales de la comarca para servir de consuelo a enfermos.

El rector del santuario, fray Juan José Rodríguez Mejías, junto al delegado de la familia Acutis, Carlos Heret, y miembros de la asociación dedicada al nuevo santo, han llevado la reliquia a hospitales de Sanlúcar y Chipiona. Allí, pacientes y familiares relataron experiencias de fe y alivio espiritual. En declaraciones a ABC, fray Juan José narró cómo dos enfermos, sin haber solicitado ver la reliquia, aseguraban esperar la visita del joven santo.

Uno de los testimonios más destacados procede de una familia de Badajoz, una de las numerosas que acude cada año a veranear a Chipiona. Durante el verano, la abuela de una niña de apenas año y medio, aquejada de graves problemas de piel, rezó ante la reliquia en Chipiona pidiendo por la salud de su nieta. Días después, la pequeña comenzó a mejorar hasta quedar completamente restablecida, según relataron sus familiares al rector del santuario.

La devoción a San Carlo también se hizo notar durante las celebraciones de la Virgen de Regla, patrona de Chipiona. La novena y la festividad del 8 de septiembre congregaron a un número de fieles superior al de años anteriores. Ese día, apenas 24 horas después de la canonización de Carlo Acutis en Roma, se vivió un hecho histórico: la procesión de la Virgen de Regla se convirtió en la primera de España en portar la reliquia del nuevo santo.

Se trataba de una parte de pericardio del corazón del joven que había permanecido durante dos meses en el santuario, donde fue venerado por miles de fieles y se realizaron numerosos actos en recuerdo del nuevo santo italiano.