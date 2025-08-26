La marea arrasa con la pasarela y el chiringuito de la playa de los Caños de Meca y deja daños en la provincia de Cádiz

Las imágenes impresionan. Una enorme ola arrasa con el chiringuito de la playa gaditana de los Caños de Meca y arrastra la pasarela de madera hacia el fondo del mar. Estos vídeos captados por los usuarios que disfrutaban de su día de vacaciones en la costa de la Luz es la prueba de lo que se ha vivido esta tarde de martes en varios puntos de la provincia gaditana.

Los servicios de salvamento y socorrismo han ondeado la bandera roja en diferentes puntos como El Palmar (Vejer), Conil, Chiclana, Cádiz o El Puerto de Santa María, donde ha habido seis rescates en la playa de las redes.

En el caso de los Caños, la fuerza del mar ha destrozado la estructura municipal de la pasarela de acceso a la arena, además del reconocido chiringuito abajo del Pirata y la Jaima. Nose han producido heridos, ya que en el momento del incidente no había personas en el interior del establecimiento. Los Caños se ha quedado este verano prácticamente sin arena por la falta de intervención de la Demarcación de Costas, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

En Cádiz capital, durante la tarde se ha izado la bandera roja en todas las playas (Cortadura, la Victoria, Santa María y la Caleta) ante el empeoramiento de las corrientes.

Por su parte, en Zahara de los Atunes también se ha colocado ya la bandera roja y hasta los socorristas han avisado personalmente a los bañistas y surfistas que todavía permanecen en el agua de los riesgos de su conducta.

Muy peligroso para los bañistas

En El Puerto, se han producido ya seis rescates en la playa de las Redes y han ondeado banderas rojas en buena parte del litoral de la provincia de Cádiz, provocado todo ello por el mar de fondo y las corrientes de resaca.

En redes sociales, el Ayuntamiento de El Puerto ha avisado de esta circunstancia, que se está dando en la playa del Buzo, donde se ha izado la bandera rojo por mar de fondo, una situación «muy peligrosa para los bañistas», además de en Santa Catalina.

Informan de varias banderas rojas en la provincia, por mar de fondo: El Puerto, Conil, Chiclana, Cádiz...

MUCHA PRECAUCIÓN y ATENCIÓN a las indicaciones de las autoridades. — MeteoCádiz (@meteocadiz) August 26, 2025

Esta misma situación se ha repetido este martes en las playas de Conil, donde también se ha prohibido el baño debido a las corrientes, y donde ha fallecido un hombre en la Fontanilla, aunque se desconoce si se ha debido a esta circunstancia.

También las playas de Barbate están acabando esta jornada con la bandera roja por fuerte oleaje. Así, el Ayuntamiento ha señalado que «debido a la mar de fondo energética y grandes olas, permanecen cerradas al baño todas las playas de nuestro término municipal, ondeando en nuestras playas la bandera roja».

En Cádiz capital los servicios de Salvamento y Socorrismo del Ayuntamiento de Cádiz han solicitado durante esta jornada a los bañistas que tengan precaución ante el fuerte oleaje que se registra desde por la mañana, emitiéndose mensajes de precaución por la megafonía de las playas.