Una macrooperación policial en Jerez se salda con 17 detenidos y más de cinco kilos de heroína incautada

La Policía Nacional ha detenido a diecisiete personas en la zona sur de Jerez de la Frontera como presuntos autores de un delito contra la salud pública. Las detenciones se enmarcan en la operación 'Fábrica', llevada a cabo por el Grupo de Estupefacientes de la Comisaría de Jerez el pasado viernes.

Los agentes practicaron seis registros de forma simultánea en varias viviendas situadas en la barriada de San Telmo y en un inmueble de la avenida Blas Infante, con las correspondientes autorizaciones judiciales del Juzgado de Instrucción de la ciudad.

En el transcurso de los registros, aparte de los 5,510 kilogramos de heroína, una cantidad extraordinaria, también se intervino otra cantidad notable de cocaína (650 gramos), 6,8 gramos de hachís y casi 500 papelinas de cocaína, heroína y rebujo, lo que evidencia la importancia del clan delictivo desmantelado.

También se localizaron una escopeta de aire comprimido, un machete de grandes dimensiones, 16.523 euros la mayor parte en billetes en efectivo, balanzas de precisión, material destinado a la distribución de droga y diversa documentación de interés para la investigación.

En el operativo participaron agentes de las Unidades de Prevención y Reacción (UPR), Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) y guías caninos especializados en la detección de drogas, quienes colaboraron con el Grupo de Estupefacientes en las actuaciones.

Los presuntos autores fueron trasladados a dependencias policiales, donde quedaron ingresados en el área de calabozos hasta ser puestos a disposición de la Autoridad Judicial.