Las llamas se quedan cerca de las casas de la Atlanterra y Los Alemanes en Zahara

Los efectivos de Infoca se están batiendo desde el mediodía de este lunes contra el fuego en Zahara de los Atunes. Por el momento, se ha logrado ya salvar las casas de la urbanización Atlanterra y Los Alemanes. Ahí está todo el mundo evacuado. La preocupación de la dirección de extinción era el flanco derecho, donde hay una zona forestal de «peligro máximo», que ha sido salvada en extremis. Las fuentes consultadas explican que las llamas se han quedado «justo a la puerta de las casas».

Más de 2.000 personas que estaban en la playa, en hoteles y en urbanizaciones como Atlanterra y Montaña de Los Alemanes han tenido que ser evacuados de manera preventiva. El consejero de Presidencia e Interior, Antonio Sanz, ha pedido a la población que no haya sido desalojada que se confinen en sus viviendas y cierren las ventanas. «El humo está siendo muy perjudicial para poder respirar», ha subrayado Antonio Sanz.

«En estos momentos, la preocupación principal está en el flanco derecho hacia la zona forestal de matorral, que tiene más potencial«, ha comentado Sanz, que ha explicado que se han concentrado todos los medios para »evitar daños superiores« en Atlanterra y alrededores.

Antonio Sanz ha señalado que la zona está desalojada y la evacuación de coches se está haciendo «con mucha complejidad», ya que la vía de salida que conecta con Zahara de los Atunes es una única carretera. No obstante, ha afirmado que se está haciendo «con eficacia y tomando como prioridad la seguridad de las personas que no puedan verse atrapadas por el incendio».

Los primeros desalojos preventivos se llevaron a cabo en la zona de Atlanterra debido al avance del incendio. Así lo ha comunicado el Ayuntamiento en un mensaje en su perfil de Facebook, donde aseguraba que los vecinos de la zona se marcharon de manera voluntaria debido a la afectación del denso humo que provoca el fuego.

También se están produciendo el desalojo de hoteles en Zahara de los Atunes, según informa la Subdelegación del Gobierno. Los realojos de estas personas se está llevando a cabo en el CEIP Cervantes. En estos momentos hay desplegados 14 medios aéreos, que apoyan al personal por tierra con cuatro brigadas y ocho retenes.

